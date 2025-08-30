Thứ Bảy, 30/8/2025
Bão số 6 có ảnh hưởng đến thời tiết ngày Đại lễ 2/9 không?

Quốc Duẩn 30/08/2025 15:21

Bão số 6 Nongfa gây mưa to và gió giật mạnh ở miền Trung, trong khi Hà Nội ngày 2/9 chỉ có mưa nhẹ buổi sáng, trưa chiều trời nắng.

Bão số 6 Nongfa tiến vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị

Sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 6, quốc tế gọi là Nongfa.

Đến 10h, tâm bão cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11, di chuyển với tốc độ 20-25km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo chiều tối 30/8, vùng tâm bão đi vào đất liền từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với sức gió phổ biến cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10.

Gió giật có thể mạnh hơn gió bão 3-4 cấp, có nơi đạt cấp 11-12, gây tốc mái nhà, gãy cành cây, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền và lồng bè ven bờ.

cafebiz.cafebizcdn.vn-162123310254002176-2025-8-30-_anh-man-hinh-2025-08-30-luc-114637-1756534557152-17565345574871597571680.png

Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế, trưa và chiều ngày 2/9 thời tiết nắng ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và các hoạt động ngoài trời. Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có nắng, đến chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết Hà Nội ngày Đại lễ 2/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Hà Nội có thể có mưa nhỏ vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9. Khả năng mưa trong khung giờ 6h-8h sáng ước tính 50-55%, nhiệt độ 26-30°C, có thể ảnh hưởng đến các nghi lễ tại Quảng trường Ba Đình.

Từ sau 8h, trời tạnh, trưa và chiều nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên 28-34°C. Xác suất mưa giảm xuống còn khoảng 30-40%, nhìn chung thời tiết thuận lợi cho vui chơi, tham quan và các hoạt động ngoài trời.

Bão số 6 có ảnh hưởng đến thời tiết ngày Đại lễ 2/9 không?

So với ngày 30/8, Hà Nội oi nóng hơn nhưng khô ráo hơn vào ban ngày, phù hợp với kế hoạch du lịch, giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ.

