TIN BÃO KHẨN CẤP: Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11

TIN BÃO KHẨN CẤP: Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11
Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Cấp gió này có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.
Theo tin phát lúc 14h ngày 30/8 của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 6, ở trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; trạm Đô Lương có gió giật cấp 10; trạm Quỳnh Lưu và Vinh có gió giật cấp 7.
Ở tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13/29/8 đến 13h/30/8 có nơi trên 100mm như tại trạm Trường Vinh 207mm, Cửa Hội 162mm, Yên Thượng 134mm...
Hồi 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10-11. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20- 25km/h.
Lưu ý: Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Cấp gió này có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè. Đề nghị tuyệt đối không được chủ quan.
Dự báo diễn biến bão (trong 12 giờ tới):
|Thời điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|01 giờ ngày 31/8
|Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp
|18,2N-104,5E; trên khu vực Trung Lào
|< cấp 6
|16,5- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 110,0E
|Cấp 3: vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão
Vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển tỉnh Nghệ An nước dâng cao từ 0,2-0,4m.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.
Trên đất liền: Trên đất liền ven biển tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.
Từ chiều ngày 30/8 đến đêm 31/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở vùng núi phổ biến: 100 - 150mm, có nơi trên 200mm như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, ....; trung du và đồng bằng ven biển tỉnh phổ biến: 100 - 200mm, có nơi trên 300mm như Cửa Lò, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Sơn Lâm, Đô Lương, ... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.