CẢNH BÁO: Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ (lúc 11h ngày 30/8)

PV 30/08/2025 11:05

Dự báo trong 06 giờ tới khu vực các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo tin phát lúc 10h40 sáng nay (30/8) của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, trong 06 giờ qua (từ 04 giờ ngày 30/08 đến 10 giờ ngày 30/08), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động: Chợ Tràng: 85.0mm, Vinh: 55.0mm, Yên Thượng: 37.8mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Dự báo trong 06 giờ tới khu vực các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã trong tỉnh.

2(2).jpg
Danh sách các xã, phường được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng trong 6 giờ tới. Ảnh: KTTV Nghệ An

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

1.jpg
Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới. Ảnh: KTTV Nghệ An

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất: Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông thủy lợi, gây thiệt hại về người và của. Mưa to gây ngập cục bộ tại một số công trình giao thông. Người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn.

      CẢNH BÁO: Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ (lúc 11h ngày 30/8)

