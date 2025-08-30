Kinh tế Bão số 6 áp sát đất liền, 19h tối nay đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị Bão số 6 đang tiến rất nhanh. Dự báo chiều tối nay bão đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, gây gió giật cấp 11, biển động dữ dội và mưa lớn khắp miền Trung

Tâm bão tiến gần bờ, biển động dữ dội

Từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian gió mạnh nhất tập trung từ 15h đến 19h, nguy cơ gây gãy cành cây, tốc mái nhà và thiệt hại lớn về nhà cửa.

Lúc 10h sáng nay, tâm bão ở trên vùng biển Hà Tĩnh – Quảng Trị, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền, lồng bè và các công trình nuôi trồng thủy sản.

Chiều tối bão đổ bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo chiều tối nay, tâm bão đi vào khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với sức gió cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 20km/giờ.

Đến 22h, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt - Lào, sau đó đi sâu vào Trung Lào và tan dần.

Ảnh hưởng của bão số 6 đã khiến nhiều trạm ghi nhận gió mạnh: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nhiều nơi lượng mưa vượt 170mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.