Văn hóa Toàn cảnh lộ trình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 Toàn cảnh lộ trình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 với quy mô lớn chưa từng có, lần đầu tiên tổ chức diễu binh trên biển tại Cam Ranh, Khánh Hòa

Lễ diễu binh quy mô lớn với 40.000 người tham gia, 87 khối

Sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra từ 6h30 đến 10h sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện cấp quốc gia với sự tham gia của khoảng 40.000 người.

Lực lượng tham gia được chia thành 87 khối, bao gồm các khối nghi trượng, quần chúng, quân đội, công an, dân quân tự vệ, cùng các khối xe, pháo quân sự và xe đặc chủng.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển tại Cam Ranh

Một điểm nhấn đặc biệt của năm nay là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển. Sự kiện này diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh từ cuộc diễu binh trên biển, với sự tham gia của các biên đội tàu chiến, tàu ngầm hiện đại, sẽ được truyền trực tiếp về màn hình chính tại Quảng trường Ba Đình.

Lực lượng không quân với 30 máy bay tham gia bay chào mừng

Lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện màn bay chào mừng với 30 máy bay các loại. Đội hình bao gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG và vận tải cơ Casa.

4 khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh

Sự kiện có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: khối quân đội Trung Quốc, khối quân đội Nga, khối quân đội Lào và khối quân đội Campuchia.

Chi tiết lộ trình các khối diễu binh sau khi qua lễ đài

Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển theo 7 hướng khác nhau để về điểm tập kết:

Khối nghi trượng: Đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): Di chuyển theo 3 hướng:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa;

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám;

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Khối hồng kỳ rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về cung thể thao Quần Ngựa.

Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo.

Khối cơ giới: Chia làm 2 tuyến chính:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Khối quần chúng, văn hóa - thể thao đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe tăng, bánh xích rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành từ 6h00 đến 9h15 sáng ngày 2/9 trên kênh VTV1, giúp người dân cả nước theo dõi trọn vẹn sự kiện.