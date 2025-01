Thời sự Trao giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX, Báo Nghệ An được vinh danh Tập thể xuất sắc và tác phẩm chuyên đề xuất sắc Tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Báo Nghệ An được vinh danh là Tập thể Xuất sắc và tác phẩm chuyên đề xuất sắc.

Tối 20/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam; Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam; Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Các đồng chí: Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Đoàn Nghệ An tham dự Lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt giải.

Giải Búa liềm vàng là giải thưởng hằng năm trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng. Năm nay, Giải "Búa liềm vàng" đã nhận được 2.544 tác phẩm, tăng gần 15% so với năm 2023. Trong đó, có 789 tác phẩm báo in, 725 tác phẩm báo điện tử, 576 tác phẩm truyền hình, 329 tác phẩm phát thanh và 125 tác phẩm ảnh báo chí.

Từ 137 tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo xét chọn, Hội đồng Chung khảo đã xem xét, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải.

Ban Tổ chức Trung ương khen thưởng các tập thể xuất sắc vì đã có thành tích tham gia Giải Báo chí Búa liềm vàng toàn quốc. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An vinh dự được Ban tổ chức trao 1 giải chuyên đề xuất sắc với tác phẩm: "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Bài học từ thực tiễn sinh động" của nhóm tác giả Đức Chuyên, Thành Duy, Thanh Lê, Mai Hoa, Hữu Quân. Ngoài ra, tác phẩm: “Nghị quyết đặc thù: “Khắc phục tình trạng “chiếc áo cơ chế” chật hẹp”" của nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa vào vòng chung khảo. Báo Nghệ An cũng vinh dự được Ban tổ chức trao thưởng Tập thể xuất sắc vì đã thành tích trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm nay tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tình hình, kết quả của 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các tác phẩm phản ánh việc tích cực, chủ động việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; những yêu cầu mới, cao hơn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với những nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã phát hiện, chỉ ra những bất cập, hạn chế, những “điểm nghẽn” trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số tác phẩm đề cập tới những vấn đề bức xúc hiện nay, có tính phản biện xã hội, chiến đấu cao.

Đặc biệt, các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Hội nghị Trung ương lần thứ 9, 10 và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); các vấn đề như tổng kết công tác xây dựng Đảng cả nhiệm kỳ và việc thi hành Điều lệ Đảng, tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng với một số điểm mới.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật