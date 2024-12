Xây dựng Đảng Hội Báo Xuân Ất Tỵ 2025 và trao Giải Báo chí 'Búa Liềm vàng - Nghệ An 2024' sẽ diễn ra tại thành phố Vinh Sáng 19/12, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp UBND thành phố Vinh tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Nghệ An- Ất Tỵ 2025 và trao Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An 2024”.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Như Biển

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ Hội Nhà báo Nghệ An.

Về phía thành phố Vinh có đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.

Hội Báo Xuân Nghệ An - Ất Tỵ 2025 sẽ trưng bày, quảng bá ấn phẩm báo Xuân năm 2025 của các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An và báo, tạp chí trong cả nước.

Đây cũng là dịp trưng bày, quảng bá thành tựu của báo chí Nghệ An trong năm 2024, một năm nhiều thành công của báo chí Nghệ An. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xếp Đài PT-TH Nghệ An và Báo Nghệ An đạt Xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đối số báo chí năm 2024.

Đồng chí Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Như Biển

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Như Biển

Theo Kế hoạch, Hội Báo Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ khai mạc vào thứ Bảy, ngày 18/01/2025 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh.

Tại Hội Báo Xuân, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí "Búa liềm vàng" tỉnh Nghệ An tiến hành trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An 2024”, phát động hưởng ứng Giải Báo chí “Búa liềm vàng” toàn quốc lần thứ X và Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An 2025”.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Nghệ An cùng lãnh đạo TP. Vinh và các đại biểu khảo sát thực địa tổ chức Hội Báo Xuân 2025. Ảnh: Như Biển

Trong khuôn khổ Hội Báo Xuân, Hội Nhà báo Nghệ An và thành phố Vinh sẽ có cuộc giao hữu bóng đá và các hoạt động văn hóa khác.