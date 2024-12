Kinh tế Doanh nhân trẻ Nghệ An tăng cường chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sáng 8/12, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự đại hội có đồng chí Hoàng Bình Quân - nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Báo Nghệ An; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh...

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quang An

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã trải qua nhiều thách thức chưa từng có trong lịch sử, từ đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt..., khó khăn chồng chất khó khăn. Trong bối cảnh đó, với khẩu hiệu “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, Hội đã không ngừng nỗ lực vượt khó, xây dựng những nền tảng vững chắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chúc mừng những thành quả của Hội doanh nhân trẻ Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Quang An

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tiếp tục chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đến nay, Hội đã thu hút được gần 300 hội viên sinh hoạt thường xuyên; thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Nghệ An, Câu lạc bộ Golf Doanh nhân trẻ Nghệ An, Câu lạc bộ Runner Doanh nhân trẻ Nghệ An, nâng số Câu lạc bộ trực thuộc lên 3 đơn vị.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của lực lượng doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang An

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền, các doanh nghiệp Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã đóng góp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỉ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho trên 10.000 lao động. Là một trong những tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp có quy mô lớn của tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An là cơ quan tham mưu đắc lực, đóng góp hiệu quả vào tiến trình hoàn thiện các chính sách kinh tế, xã hội. Gần 200 cuộc toạ đàm, đối thoại các cấp được tổ chức, cũng là những dịp các doanh nhân được đóng góp ý kiến, đề xuất tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội doanh nhân trẻ Nghệ An. Ảnh: Quang An

Bên cạnh việc phát triển năng lực bản thân, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An luôn nỗ lực xúc tiến thương mại, hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kêu gọi hội viên liên kết, sử dụng sản phẩm của nhau, khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, nâng cao vai trò, trách nhiệm doanh nhân Việt, song song kết nối các doanh nghiệp quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác để đưa sản phẩm Nghệ An vươn xa trên thị trường toàn cầu.

Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa qua, cùng với chính sách đảm bảo an sinh xã hội của lãnh đạo tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ đã nâng cao ý thức, trách nhiệm doanh nhân chung tay cùng cộng đồng. Gần 5 tỷ đồng được các doanh nghiệp hội viên đóng góp thực hiện nhiều phần việc cụ thể: trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách; hưởng ứng cuộc vận động của UBND tỉnh về việc xây cầu cho các vùng có hoàn cảnh khó khăn; trao quà đến các tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt khu vực Bắc Trung bộ; tặng quà cho các đơn vị ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid- 19: Đà Nẵng, Nghệ An…

Lễ ra mắt Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An khóa V. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ghi nhận những thành quả mà Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dù địa phương còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn không ngừng vượt khó, vươn lên sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho người dân cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang An

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát các thành tựu nổi bật về kinh tế của tỉnh Nghệ An trong năm 2024 với số thu ngân sách lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, Nghệ An đã có 3 năm liền đạt top 10 toàn quốc về thu hút đầu tư từ nước ngoài, tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Những thành quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu Hội doanh nhân trẻ tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mạnh dạn vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành, tháo gỡ các khó khăn để Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Quang An

Tại đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội doanh nhân trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 37 thành viên. Ông Nguyễn Đàm Văn - Tổng Giám đốc Công ty Văn Minh được bầu giữ chức chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quang An

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động; Hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên; Đồng hành, thúc đẩy chương trình thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Phát huy vai trò doanh nhân trẻ với trách nhiệm xã hội.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Quang An

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Quang An

Dịp này, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được nhận Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An…