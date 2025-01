Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2024 khẳng định uy tín, tầm vóc, sức hấp dẫn và lan tỏa

Xây dựng Đảng Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2024 khẳng định uy tín, tầm vóc, sức hấp dẫn và lan tỏa Hôm nay ngày 18/1/2025, 42 tác phẩm báo chí, 4 tác phẩm chuyên đề xuất sắc nhất; 4 đơn vị tập thể và 2 cá nhân có thành tích tích cực trong tổ chức, triển khai Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2024” sẽ được tôn vinh, trao thưởng tại Hội Báo Xuân năm 2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Ban Tổ chức Giải Báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An năm 2023 trao giải Nhất cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả, ngày 30/1/2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Đây là lần thứ VIII, giải được tổ chức, ngày càng nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đội ngũ các nhà báo chuyên nghiệp lẫn những cây bút không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, niềm đam mê, sự dấn thân, sáng tạo của những người làm báo trên hành trình hiện thực hóa nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đồng thời khẳng định uy tín và tầm vóc của Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” trong hoạt động báo chí.

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền

Năm 2024, Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bước sáng mùa giải thứ 8. Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực giải đã có định hướng về chủ đề, thể loại, chọn lọc những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề hay và khó theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của tỉnh trong năm, trong nhiệm kỳ. Đồng thời, tổ chức đoàn đi thực tế để tạo điều kiện cho các nhà báo có thêm tư liệu trong quá trình tác nghiệp.

Hơn cả kỳ vọng, năm 2024, Giải đã quy tụ được sự tham gia đông đảo các tác giả đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ vòng sơ khảo, công tác chấm giải đã được các thành viên hội đồng thực hiện chặt chẽ. Sau đó, hội đồng chung khảo tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng nhằm chọn ra những tác phẩm tốt nhất.

Với số lượng ban đầu từ sơ tuyển (gồm 122 tác phẩm) từ các loại hình: Báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí đủ điều kiện theo quy chế được tham gia dự thi cho thấy Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An” ngày càng có sức hút đối với đội ngũ người làm báo, góp phần vào thành công chung của mùa giải.

Đã có 42 tác phẩm vào vòng chung khảo để trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba, 17 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề, gồm các tác phẩm: Tuyên truyền về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình"; tuyên truyền về Kết quả đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm xuất sắc viết về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giải Báo chí “Búa liềm vàng” đã trở thành nơi hội tụ, kết tinh về thể hiện những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo của những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, trong số các tác phẩm đạt giải năm nay, có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu và chất lượng. Điểm nổi bật năm nay chính là các sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu, hấp dẫn. Các tác phẩm dự giải đã bám sát chủ đề lớn, thể lệ của giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt, tập trung vào chủ đề củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng dưới những góc nhìn khác nhau. Đây là sự kết tinh thành quả trí, lực của đội ngũ phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, đem đến cho bức tranh mùa giải 2024 nhiều gam màu sáng, phản ánh thực tế sinh động công tác xây dựng Đảng đa sắc màu ở nhiều địa phương.

Nhìn chung, cơ bản số lượng tác phẩm tham gia giải theo dòng chủ lưu “xây” là chính, cách thức thể hiện đậm chất xây dựng Đảng, bám sát những trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị năm 2024, góp phần định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ tỉnh.

Tôn vinh sự dấn thân, sáng tạo của người làm báo

Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và các ban, sở, ngành tỉnh Nghệ An tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An, tại Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Năm 2024, một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng dường như khó khăn không cản trở được lao động sáng tạo của báo chí, chính trong khó khăn mang lại cho nhà báo động lực để khởi sinh ra những tác phẩm báo chí có chất lượng. Điều này đã được minh chứng qua những tác phẩm “hơn vạn lời nói” của Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024”.

Mỗi hình ảnh, mỗi tác phẩm, mỗi góc nhìn báo chí trên mọi lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã chạm tới trái tim người đọc, người xem. Đã có rất nhiều vấn đề “nóng”, nhiều chủ đề trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, kể cả đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... được phát hiện, khai thác công phu, ghi đậm hành trình dấn thân, lăn xả với đời thường của các nhà báo trong tác nghiệp. Đó là "Kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Báo Nghệ An); "Kỳ tích" dự án đường dây 500kV mạch 3 (Đài PT-TH Nghệ An); hay "Nghệ An xây dựng, củng cố tổ chức Đảng - Xây dựng niềm tin trong nhân dân (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Bên cạnh đáp ứng tính thời sự, đột xuất, “binh chủng” đặc biệt báo chí luôn trăn trở những vấn đề “nóng” trên mọi lĩnh vực của xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để có các vệt bài chuyên sâu dài kỳ, như: Không để "đạo lạ"”len lỏi ở vùng biên (Đài PT-TH Nghệ An); Vững vàng những "điểm tựa” bản làng (Tạp chí Cộng sản)... Mỗi tác phẩm là một bài học được tác giả, nhóm tác giả đúc kết mong muốn cấp ủy, chính quyền ở bất cứ đâu cũng thực sự phải gần dân, lấy dân làm gốc, quan tâm đến đời sống nhân dân, thì lòng dân sẽ an và chắc chắn sẽ không có một thế lực nào có thể can thiệp, tác động gây bất ổn chính trị được.

Có thể nói, các tác phẩm đạt giải trên có sức lan tỏa, khơi gợi được lòng yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, góp phần tích cực trong việc củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng. Cũng chính nhờ bản lĩnh dấn thân, sáng tạo “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng xung kích báo chí, mà công tác tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng, tạo sức mạnh dư luận, qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp UBND thành phố Vinh tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Nghệ An - Ất Tỵ 2025 và trao Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An 2024”. Ảnh tư liệu: Như Biển

Thực tế qua 8 mùa giải cho thấy, sự đồng hành của báo chí cùng hoạt động xây dựng Đảng đã làm nên sức sống, sự lan tỏa và ý nghĩa thiết thực của giải thưởng “Búa liềm vàng - Nghệ An”. Qua từng năm, từng mùa giải, rút ra kinh nghiệm và bài học để định hướng cho những mùa giải sau. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những điểm mạnh, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2024” đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông để tạo thêm động lực, tạo thêm làn sóng thi đua trong đội ngũ xây dựng Đảng, đồng thời, để huy động nhiều hơn sự vào cuộc của các nhà báo Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia, với nhiều tác phẩm chất lượng tốt, đặc biệt là khuyến khích việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương đảng viên, người đứng đầu, lãnh đạo các cấp gương mẫu đi đầu “nói đi đôi với làm”; về tổng kết thực tiễn để làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận và nghị quyết của Đảng các cấp.

Có thể khẳng định, Giải Báo chí “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2024” đã trở thành nơi hội tụ, kết tinh về thể hiện những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo của những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, với mọi lứa tuổi, thành phần, đa dạng về nghề nghiệp, trình độ học vấn. Thực tiễn sinh động, phong phú của tỉnh nhà và những kết quả quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã trở thành chất liệu quý báu, khơi nguồn cảm hứng để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng, mang đến cho Giải Búa liềm vàng năm 2024 một mùa bội thu.

Lễ trao giải hôm nay là những phần thưởng có ý nghĩa “tiếp lửa” cho đội ngũ những người làm báo, để họ tiếp tục cống hiến những ý tưởng tâm huyết trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XIX vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.