Thời sự Trao Giải Báo chí 'Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024' 122 tác phẩm dự thi, 108 tác phẩm vào vòng chung khảo, 42 tác phẩm xuất sắc và 4 tác phẩm chuyên đề được tôn vinh, trao Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024".

Sáng 18/1, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024" tổ chức Lễ trao giải và phát động hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2025".

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” năm 2024 do Trung ương phát động, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An", Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, tổ chức 2 đoàn nhà báo đi thực tế ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh tìm hiểu, gặp gỡ, trao đổi với các mô hình, điển hình, cách làm hay để xây dựng các tác phẩm tham dự giải thưởng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024" đã nhận được sự hưởng ứng và vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, bài bản; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, huy động được nhiều lực lượng tham gia, công tác chấm giải được bảo đảm, độc lập, khách quan, công tâm, minh bạch. Chất lượng tác phẩm báo chí tham gia Giải Báo chí "Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2024" khá đồng đều, hài hòa ở các thể loại.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Cường

Một số đơn vị, cá nhân tích cực tham gia giải như: Báo Nghệ An, Đài PT - TH Nghệ An, Báo Nhân Dân, Tạp chí Sông Lam; Báo Quân khu 4, Báo điện tử Dân trí, Trung tâm Văn hóa- Thể thao & Truyền thông các huyện: Tương Dương, Quỳ Hợp và Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy: Tân Kỳ, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Cửa Lò (cũ), Đô Lương, Thanh Chương, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

Các đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo giải Báo chí Búa liềm vàng; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Chuyên đề xuất sắc. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, năm nay ghi nhận một số tác phẩm khai thác mảng đề tài có tính thời sự, như: Kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự án Đường dây 500 kV mạch 3; Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính; Chuyển đổi số.... Nhìn chung, cơ bản số lượng tác phẩm tham gia giải theo dòng chủ lưu “xây” là chính.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Một số tác phẩm thể hiện sự công phu trong tìm tòi, tư duy phát hiện đề tài, có tính sáng tạo trong cách thể hiện; một số tác phẩm đề cập nhiều cách làm, kinh nghiệm hay, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cách thức thể hiện đậm chất xây dựng Đảng, bám sát những trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị năm 2024, góp phần định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng sự thành công của Giải báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024" và chúc mừng các tác giả, tập thể đã tham dự và đạt giải năm nay.

Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp của rất nhiều phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí - những người đóng góp trực tiếp, gián tiếp trên “mặt trận” thông tin, tuyên truyền; sự lao động sáng tạo, tinh thần dấn thân, lăn xả với đời thường để làm nên các tác phẩm Búa liềm vàng tác động đến công chúng và tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thể hiện được tình yêu với Đảng, với dân tộc, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Trong thời gian tới, để Giải Báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An phát huy tầm ảnh hưởng hơn nữa, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, tổ chức giải một cách bài bản, chuyên nghiệp, để Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An ngày càng có sức hút trong hoạt động báo chí và ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ, ảnh hưởng tích cực, khẳng định uy tín và tầm vóc.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn năm 2025, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục tích cực tìm tòi, phát hiện, sáng tạo được nhiều đề tài đúng, trúng, thể hiện tình cảm với Đảng, với Nhân dân, với quê hương bằng những hành động cụ thể, thiết thực, bằng những tác phẩm báo chí xây dựng Đảng chất lượng cao, để Giải Báo chí Búa liềm vàng – Nghệ An ngày càng mạnh lên cùng với sự phát triển của tỉnh nhà. Các nhà báo, phóng viên không những là chiến sĩ trên mặt trận truyền thông mà còn là những người truyền cảm hứng, khích lệ và phát triển văn hóa đọc cho Nhân dân, nhất là các em sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh nhà trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí và người làm báo được cống hiến hết mình cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động Giải Báo chí "Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025".

Giải Báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm nay với 122 tác phẩm tham gia dự giải gồm 5 loại hình: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí.

Ban Tổ chức đã chọn ra 42 tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh, trao giải, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba, 17 giải Khuyến khích và 4 tác phẩm Chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng.

Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An đã quyết định khen thưởng 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2024.

4 tập thể được khen thưởng: Báo Nghệ An; Đài PT - TH Nghệ An; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp.

2 cá nhân được khen thưởng: Bà Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tich Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Ông Nguyễn Đình Sâm, Trưởng phòng Thư ký Báo Nghệ An.