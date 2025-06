Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Chiều 17/6, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đài Truyền thanh Nghệ An được thành lập từ năm 1956 trong điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn. Qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đài PT-TH Nghệ An đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành cơ quan báo chí chủ lực, là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Đài không ngừng đổi mới, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Đặc biệt, năm 2024, Đài vinh dự xếp thứ 2 trong top 10 cơ quan báo chí xuất sắc toàn quốc trong khối phát thanh – truyền hình.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kết quả hoạt động của Đài và những định hướng trong thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài. Đồng chí trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời và chính xác, cập nhật các thông tin chuyên sâu về con người, tiềm năng, lợi thế của Nghệ An trên nhiều lĩnh vực như: du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, cải cách hành chính, môi trường đầu tư, hoạt động xúc tiến.

Thông qua đó, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Nghệ An đến với bà con người Nghệ ở xa quê, kiều bào ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế. Đây là những thông tin có giá trị đặc biệt, góp phần đưa hình ảnh “đất và người xứ Nghệ” ra ngoài biên giới địa phương, mở rộng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển tại Nghệ An.

Phân tích bối cảnh hoạt động báo chí trong thời đại hiện nay, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ những cơ hội và thách thức mới đặt ra cho báo chí cách mạng, đặc biệt là trong môi trường truyền thông đa nền tảng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An và trao đổi một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Theo đồng chí, sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc cách tiếp cận thông tin của công chúng. Trong khi đó, sự cạnh tranh về tốc độ, về mức độ lan truyền thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, giữa thời đại chuyển đổi số, dù máy móc, công nghệ hiện đại đến đâu thì con người, với bộ óc sáng tạo, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm vẫn là yếu tố quyết định. Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tính đặc thù, bản lĩnh nghề nghiệp, sự cần mẫn, chính xác của người làm báo chân chính.

Vì vậy, trong cuộc cạnh tranh thông tin với mạng xã hội, hơn bao giờ hết, Đài cần tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, đồng thời, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để có những tác phẩm báo chí hay, góc nhìn sắc sảo, có chiều sâu và giá trị định hướng dư luận.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng là thời điểm cận kề một dấu mốc lịch sử đặc biệt đối với bộ máy hành chính Nhà nước và ngành báo chí Nghệ An. Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, tỉnh Nghệ An chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng thời điểm đó, 2 cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An sẽ hợp nhất thành một cơ quan mới: Báo và Đài PT-TH Nghệ An, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của báo chí địa phương trong thời kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc hợp nhất này không đơn thuần là sự sáp nhập về mặt cơ học, mà lãnh đạo 2 cơ quan cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện phương án hợp nhất theo Đề án cấp có thẩm quyền thông qua.

Trong mô hình tổ chức mới, Báo và Đài PT-TH Nghệ An phải phát huy được sở trường, thế mạnh, năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị của mỗi phóng viên, biên tập viên, cán bộ từ 2 cơ quan trước đây; xây dựng cơ quan báo chí hợp nhất phát triển xứng tầm; giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, đồng thời, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai lệch, xấu độc; vì sự phát triển chung của tỉnh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An.

Với bề dày lịch sử, TTXVN đã trải qua gần 80 năm xây dựng và trưởng thành. Năm 1961, Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An được thành lập, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh qua nhiều thời kỳ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong những năm qua, đội ngũ phóng viên của TTXVN tại Nghệ An đã bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh nhanh nhạy, khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Các sản phẩm báo chí của cơ quan không chỉ biểu dương những tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu mà còn thẳng thắn phản ánh những bất cập, tồn tại, góp phần định hướng dư luận, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Khẳng định truyền thống cách mạng của báo chí nói chung và TTXVN nói riêng, đồng chí mong muốn Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển; đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay cả hệ thống chính trị tỉnh đang sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhà báo Trịnh Duy Hưng - Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.