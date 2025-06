Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm, chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp 21/6 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân, nhất là trong giai đoạn khi sáp nhập với Đài PT-TH tỉnh thành Báo và Đài PT-TH tỉnh.

Sáng 17/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy gửi tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An lời chúc mừng, lời tri ân những đóng góp trong sự nghiệp báo chí nói riêng và sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói chung.

Khẳng định tình cảm đặc biệt với Báo Nghệ An, là bạn đọc thường xuyên của Báo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chúc mừng Báo Nghệ An đã khẳng định được vị thế, vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An lời chúc mừng, lời tri ân những đóng góp trong sự nghiệp báo chí nói riêng và sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói chung. Ảnh: Thành Cường

Qua 64 năm hình thành và phát triển, Báo Nghệ An đã thực hiện tốt, một số mặt thể hiện xuất sắc trong thực hiện chức năng văn hóa, tư tưởng, truyền thông, nhất là truyền thông thông tin chính thống trên các lĩnh vực; đảm nhận được vai trò truyền thông, phản biện, thông tin, quảng bá, xây dựng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc mừng Báo Nghệ An là cơ quan báo chí khẳng định được vị trí trong hệ thống báo chí của đất nước. Điều này thể hiện qua các ấn phẩm, thể hiện việc Báo đã đạt được nhiều giải cao của Trung ương và các bộ, ngành Trung ương. Báo cũng đã xây dựng được nhiều chuyên trang báo chí dữ liệu quan trọng, hấp dẫn.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia đoàn sang thăm, chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, Báo Nghệ An đã khẳng định vị trí 1 trong những cơ quan báo chí đi đầu về chuyển đổi số, vươn lên đứng đầu trong hệ thống cơ quan báo Đảng địa phương về lượt truy cập, lượng tương tác.

Báo có đội ngũ những người làm báo đã khẳng định được vai trò lịch sử, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm túc, bản lĩnh, tinh thông, chủ động, sáng tạo. Báo cũng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đây là yếu tố quan trọng để đơn vị đạt được những thành tựu quan trọng trong thời gian qua.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia đoàn thăm, chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn lịch sử trong 80 năm lập nước với nhiều thay đổi lớn trên bình diện quốc gia và các địa phương, cơ quan, tổ chức, trong đó có các cơ quan báo chí phải theo kịp sự thay đổi này. Chúng ta phải hòa vào dòng chảy cách mạng báo chí và dòng chảy của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy đang mạnh mẽ hiện nay.

Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, mục tiêu lớn lớn hơn là tạo ra không gian phát triển, tạo ra đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng, mô hình quản lý.

Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Thành Cường

Đây là những thách thức, khó khăn, vì vậy, mong muốn được các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nghệ An chia sẻ. Đối với Báo Nghệ An, từ ngày 1/7 sẽ bước sang một giai đoạn mới khi sáp nhập với Đài PT-TH tỉnh trở thành Báo và Đài PT-TH tỉnh.

Trong cuộc cách mạng này, có những người phải chịu thiệt thòi, hy sinh, song phải xác định sự hy sinh đó là để cách mạng thành công, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Nghệ An nói riêng. Vì vậy, cần bình tâm, yên tâm, vững tâm để tiếp tục công việc, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, Nghệ An là tỉnh còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, mặc dù đến thời điểm này quy mô kinh tế đứng thứ 10 cả nước song phát triển kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thu nhập và đời sống người dân.

Tỉnh xác định mục tiêu phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân. Trong thời gian qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng chưa đáp ứng mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân, nhất là trong giai đoạn khi sáp nhập với Đài PT-TH tỉnh thành Báo và Đài PT-TH tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh trong giai đoạn tới sẽ còn nhiều khó khăn hơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh càng áp lực, thách thức sau khi đất nước sắp xếp lại còn 34 tỉnh, thành. Khi đó, không gian phát triển, dư địa phát triển của tỉnh sẽ không nhiều bằng những tỉnh, thành sáp nhập, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và cả sự vào cuộc của các cơ quan báo chí.

Chia sẽ những suy nghĩ về nghề báo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn người làm báo biến "quyền lực của báo chí" để tạo ra những động lực cho phát triển đất nước, phát triển địa phương. Các nhà báo, phóng viên cần vượt qua những rào cản, khó khăn để làm nghề nhưng không lợi dụng nghề để tạo ra những lợi ích riêng cho bản thân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân, nhất là trong giai đoạn khi sáp nhập với Đài PT-TH tỉnh thành Báo và Đài PT-TH tỉnh.

Phát huy những thành tựu về chuyển đổi số, đa dạng hóa nền tảng số trong hoạt động báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển. Tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng tin, bài với phương châm: Nhanh, đúng, trúng, hay, trình bày đẹp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao tặng quà chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thành Cường

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng mong Báo Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng cơ quan báo chí, những người làm báo chuyên nghiệp, tinh thông, bản lĩnh, trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ của những người làm báo, đóng góp vào sự phát triển tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin không tích cực nhất là trong thời điểm hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An lời chúc sức khỏe, phát huy tốt nhất bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, tinh thông nghề nghiệp, sự đam mê, nhiệt huyết để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan báo chí, những người làm báo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nghệ An và đất nước.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, đơn vị vinh dự được đón Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh về những kết quả và định hướng phát triển của Báo Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Thành Cường

Trải qua 64 năm hình thành và phát triển, Báo Nghệ An đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước, từng bước khẳng định là cơ quan báo chí chủ lực, với vai trò cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Báo Nghệ An liên tục định hướng phát triển trở thành một cơ quan báo chí dẫn đầu trong khối các cơ quan báo Đảng địa phương. 2 năm liền, Báo Nghệ An là đơn vị xuất sắc chuyển đổi số của báo chí toàn quốc, 2 năm liền là đơn vị dẫn đầu về tuyên truyền Giải báo chí Búa liềm vàng toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đến thời điểm này, Báo Nghệ An đang là đơn vị dẫn đầu về lượt truy cập trên các trang mạng, trở thành cơ quan báo Đảng địa phương có lượng tương tác tích cực lớn nhất trên cộng đồng mạng xã hội. Có được thành tích ấy, là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, là sự kế thừa của truyền thống là cơ quan báo chí phát triển trên nôi báo chí cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, Báo Nghệ An xác định tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo là hướng đi hợp xu hướng, là xu thế bắt buộc không thể đứng ngoài cuộc, thậm chí phải vươn lên ở tâm thế chủ động nắm bắt, kịp thời để ở tuyến đầu trên mặt trận tư tưởng, thông tin.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân và các đồng chí trong Hội Nhà báo Việt Nam thăm Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Báo Nghệ An được xếp hạng xuất sắc trong chuyển đổi số báo chí năm 2024. Ảnh tư liệu

Được sự tin tưởng, đồng nghĩa với trách nhiệm lớn lao, Báo Nghệ An cam kết sẽ không ngừng sáng tạo, đổi mới, giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao nghiệp vụ để luôn xứng đáng là tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cái nôi của Báo chí cách mạng Việt Nam.