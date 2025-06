Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An Sáng 17/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Với bề dày 40 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nhà báo tỉnh đã không ngừng phát triển vượt bậc về quy mô, số lượng, chất lượng, khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trong đời sống xã hội và có nhiều đóng vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng, sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nghi nhận, nhiệt liệt, biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Hơn 60 năm, kể từ khi Báo Nhân dân là một trong những cơ quan báo chí Trung ương cử phóng viên thường trú ở Khu 4 (chủ yếu địa bàn Nghệ An), Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An đã thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền kịp thời những nội dung quan trọng, toàn diện đối với các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An.

Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An là những đơn vị tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, nhiệt liệt, biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đang diễn ra toàn diện, sâu rộng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, từ đây đặt ra yêu cầu đổi mới từ Trung ương đến địa phương, trong đó các các cơ quan báo chí để đáp ứng được nhiệm vụ đề ra.

Bởi hiện nay, yêu cầu đổi mới đang diễn ra rất nhanh, mạnh mẽ nên các cơ quan báo chí cần nhanh chóng chuyển đổi trạng thái để thích ứng, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo ra không gian, điều kiện phát triển cho đất nước, cho tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đỗ Thanh Châu - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của văn phòng trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh còn nhiều khó khăn, kết quả phát triển còn khiêm tốn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước còn nhiều thách thức, khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đồng hành các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ những suy nghĩ về nghề báo, người đứng đầu Tỉnh ủy mong với vai trò Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An tiếp tục chia sẻ để những người làm báo không lạm dụng nghề nghiệp để gây ảnh hưởng đến công việc của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải phát huy "quyền lực báo chí" để tạo động lực cho sự phát triển của địa phương, hỗ trợ các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu phát triển.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, đồng hành cùng với tỉnh để thực hiện các mục tiêu đề ra; nhất là trong tuyên truyền, định hướng những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới các cán bộ, nhân viên trong Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Nghệ An, đến toàn thể hội viên, nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh lời chào trân trọng, lời chúc mừng sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, tâm huyết, đam mê nghề nghiệp - nghề làm báo cao quý, có đóng góp vào sự phát triển của đất nước và tỉnh Nghệ An.