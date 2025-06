Xã hội Báo chí đồng hành bảo vệ, xây dựng biên giới bình yên Nhân kỷ niệm 100 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi cùng đồng chí Đại tá Trần Quang Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh về nhiệm vụ tuyên huấn trong quân đội, công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong đồng hành bảo vệ, xây dựng biên giới bình yên.

- PV: Thưa đồng chí, những nhiệm vụ, đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được người dân biết đến, ghi nhận một phần nhờ thông tin tuyên truyền trên các kênh báo chí, truyền thông, trong đó có “kênh” tuyên huấn của quân đội. Đồng chí có thể cho biết thêm về công tác này trong lực lượng BĐBP?

- Đại tá Trần Quang Trung: Đối với quân đội, công tác tuyên huấn là một bộ phận quan trọng, một bộ phận không thể tách rời trong công tác Đảng, công tác chính trị, là “vũ khí mềm” nhưng có sức mạnh to lớn, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Quang Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhiều lần đạt giải Nhất tại các hội thi Báo cáo viên giỏi của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hải Thượng

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên huấn, tuyên truyền, những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định công tác này là yếu tố không thể thiếu để BĐBP tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống. Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng bằng các hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo công tác tư tưởng luôn đi trước một bước.

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, gắn giáo dục chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và những quan điểm, chiến lược mới về quân sự, quốc phòng, biên phòng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Song song với đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí của Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào khu vực biên giới, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo nền tảng để xây dựng thế trận “quốc phòng toàn dân” gắn với thế trận “an ninh nhân dân” ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào trên thực hiện tuần tra song phương. Ảnh: Hải Thượng

- PV: Như vậy, có thể nói mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP đều thực hiện công tác tuyên huấn. Vậy đối với các nhà báo mang quân hàm xanh được giao và thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

- Đại tá Trần Quang Trung: Trong công tác tuyên huấn, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải đáp ứng yêu cầu về chuẩn hoá đội ngũ, đặc biệt là lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị và không ngừng trau dồi học tập, huấn luyện chiến đấu. Ngoài những cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên cương vị, vị trí của mình đều phải ý thức và thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh.

Tuy nhiên, để góp phần lan toả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP, luôn cần có sự đồng hành của các cơ quan báo chí của Đảng. Đó là những cơ quan chuyên môn, có nghiệp vụ sắc bén, bám sát cơ sở và luôn đồng hành cùng lực lượng BĐBP thực hiện nhiệm vụ chung, đó là xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc phòng. Vì vậy, Bộ Chỉ huy BĐBP thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ, “nhà báo quân hàm xanh” trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trao đổi, cung cấp tin bài, thông tin, phối hợp với các phóng viên báo chí thực hiện nhiệm vụ.

- PV: Trong những năm qua, BĐBP tỉnh Nghệ An và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ, tạo nên điểm sáng trong công tác tuyên truyền. Đồng chí chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Đại tá Trần Quang Trung: Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa BĐBP Nghệ An và các cơ quan báo chí địa phương như Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An cùng các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn đã trở thành điểm sáng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hình ảnh người lính biên phòng được truyền tải sinh động, kịp thời, góp phần lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho đồng bào biên giới ở huyện Quế Phong. Ảnh: Gia Huy

BĐBP Nghệ An luôn xác định tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng hình ảnh lực lượng, huy động sự đồng thuận và sức mạnh toàn dân. Đơn vị đã chủ động thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp, phản ánh đầy đủ hoạt động thực tiễn của lực lượng.

Trong thông tin, tuyên truyền, BĐBP tỉnh đã chú trọng biện pháp lấy “xây” để “chống”; tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương đưa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt, các mô hình, phong trào, việc làm vì nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP trên các mặt công tác, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Tiêu biểu như các tin, bài trên Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An: Các loạt bài “Phát triển bản làng vững vàng biên giới”, “ BĐBP Nghệ An lá chắn thép nơi biên cương”, “Ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp từ gốc”… phản ánh chân thực công tác giúp dân khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều chương trình ấn tượng như: “Chắp cánh ước mơ miền biên viễn”, “Bố Thắm của những em học sinh Đan Lai”, hay phóng sự chuyên đề về chống khai thác IUU tại Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai… Đặc biệt, trong đấu tranh các chuyên án, vụ án về buôn bán, vận chuyển ma tuý, buôn bán người, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được các cơ quan báo cập nhật, đưa tin kịp thời góp phần cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí Trung ương như Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, TTXVN… cũng liên tục có nhiều tuyến bài, tác phẩm ảnh chất lượng cao, phản ánh đa chiều về đời sống, hoạt động của chiến sĩ biên phòng, đặc biệt ở các đồn như Tam Hợp, Nhôn Mai, Na Loi… Những mô hình như “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “ Tủ thuốc biên cương, “ Ký túc xá vùng biên”, giúp dân dựng nhà, phát triển sản xuất… được các phóng viên báo chí phản ánh chân thực, khách quan, tạo được sức lan toả sâu hơn, xa hơn tới các tầng lớp nhân dân các hiệu quả nhiệm vụ của lực lượng BĐBP.

Phóng viên Báo Nghệ An phối hợp với với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện chuyên đề tuyên truyền về kết nghĩa giữa các bản hai biên biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Hải Thượng

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành sâu sắc hơn nữa từ các cơ quan báo chí với cách làm chuyên nghiệp, sáng tạo, góp phần tuyên truyền mạnh mẽ, toàn diện hơn về công tác biên phòng, về các hoạt bảo vệ, xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là trong các nhiệm vụ trọng điểm như: đấu tranh phòng chống ma túy, chống IUU, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ mùa màng biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững.