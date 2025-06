Xã hội Báo Nghệ An tri ân các nhà báo liệt sĩ, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An Sáng ngày 12/6, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến dâng hương các nhà báo liệt sĩ và nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An tại huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa và huyện Đô Lương.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2025), nhằm bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ đã góp phần xây dựng sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung và sự phát triển của Báo Nghệ An nói riêng.

Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giữa mưa bom bão đạn, có những con người lặng thầm cống hiến, cầm bút như cầm súng, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng. Hai nhà báo, liệt sĩ Đặng Loan và Trần Văn Thông là những tấm gương như thế - những chiến sĩ nơi mặt trận thông tin của miền Tây xứ Nghệ.

Bức ảnh lưu niệm nhà báo, liệt sĩ Đặng Loan thời kỳ làm báo được gia đình lưu giữ. Ảnh: Tùng Linh

Tại huyện Thanh Chương, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã tới dâng hương nhà báo, liệt sĩ Đặng Loan ở xã Phong Thịnh, Thanh Chương. Ảnh: Tùng Linh



Nhà báo Đặng Loan sinh năm 1917, quê xóm Liên Giáp, xã Thanh Bình (nay là xã Phong Thịnh), huyện Thanh Chương. Ông là cán bộ từng là Bí thư Thanh niên cứu quốc của xã Cát Văn; là cán bộ tuyên truyền giành chính quyền ở huyện Thanh Chương, sau này là cán bộ tuyên huấn của huyện Thanh Chương, Trưởng Ban Tuyên huấn huyện Con Cuông. Sau đó, ông được tăng cường làm Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm Chủ bút báo Miền Tây, thuộc Ban Miền Tây C Nghệ An.

Từ năm 1961 - 1965, nhà báo Đặng Loan là Trưởng phòng Tuyên huấn Ban đại diện hành chính tỉnh Nghệ An ở miền Tây và chủ bút (Tổng biên tập) Báo Miền Tây Nghệ An (về sau sáp nhập vào Báo Nghệ An). Trận bom ác liệt ngày 23/5/1965 đã cướp đi tính mạng của nhà báo Đặng Loan và một người đồng chí, đồng đội của ông, đó chính là nhà báo Trần Văn Thông.

Đoàn công tác Báo Nghệ An trò chuyện, thăm hỏi và trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ, nhà báo Đặng Loan. Ảnh: Tùng Linh

Tại thị xã Thái Hòa, đoàn đã đến thăm và trao quà cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông ở khối Đồng Tâm 1, phường Hòa Hiếu.

Đoàn thành kính dâng nén hương thơm lên nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông ở khối Đồng Tâm 1, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Tùng Linh

Nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông, sinh năm 14/3/1924 tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Ông tham gia cách mạng từ nhỏ, đến năm 20 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam). Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tiếp tục tham gia Đội Tự vệ kháng chiến Thái Hòa rồi bộ đội chủ lực chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đến năm 1957, ông về Nghĩa Đàn và được giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Huyện ủy. Sau khi Tỉnh ủy Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo miền Tây, ông được điều sang làm việc ở Báo Miền Tây Nghệ An (sau này sáp nhập vào Báo Nghệ An).

Ngày 23/5/1965, khi đang làm việc tại trụ sở của báo, ông và nhà báo Đặng Loan bị bom Mỹ vùi lấp và mất tích. Những năm tháng làm việc tại cơ quan Báo Miền Tây, ông đã thể hiện là người chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Là người luôn xông xáo, cống hiến cho đến giờ phút cuối cùng cho sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thắp hương cố nhà báo Thái Ngô Dương - Nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An giai đoạn 1991-1993 tại huyện Đô Lương./.