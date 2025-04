Xã hội Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đi trước đã cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hướng tới chào mừng 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), sáng 24/4, đoàn cán bộ cốt cán Báo Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Chung Sơn và Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn nhằm tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể của cơ quan.

Đoàn cán bộ cốt cán Báo Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Quân

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn cán bộ Báo Nghệ An đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, hòa bình, hạnh phúc.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Quân

Tại đền Chung Sơn – ngôi đền linh thiêng thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Chung, đoàn cán bộ Báo Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Trong không gian tĩnh lặng và thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cội nguồn, tri ân công lao dưỡng dục và truyền thống tốt đẹp của dòng họ Nguyễn Sinh – nền tảng đã hun đúc nên nhân cách vĩ đại của Bác Hồ.

Đoàn tổ chức lễ tưởng niệm tại đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn – nơi ghi dấu tinh thần quả cảm, sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 2, Đại đội 317 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn đại biểu Báo Nghệ An đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn Báo Nghệ An dâng hương tại phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong ở Khu Di tích Truông Bồn. Ảnh: Minh Quân

Hoạt động dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ là dịp để cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đi trước đã cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập và sự phát triển bền vững của đất nước.

Các thành viên của đoàn nghe thuyết minh về quá trình chiến đấu, anh dũng hi sinh của 13 thanh niên xung phong nơi tọa độ lửa Truông Bồn. Ảnh: Minh Quân



Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An để tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.