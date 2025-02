Thời sự Báo Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên Sáng 3/2, nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Dự lễ có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà báo cách mạng vĩ đại và người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, tập thể Báo Nghệ An kính dâng lên Người lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm.

Năm 2024, các phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy các hoạt động của cơ quan và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 đã đạt vượt kế hoạch.

Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đảng bộ Báo Nghệ An đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông số, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, hấp dẫn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo đã tích cực, hăng hái tham gia các phong trào và hoạt động thiết thực, hiệu quả, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xã hội cũng được Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng lễ, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trong công tác xuất bản, Báo Nghệ An tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng và triển khai toàn diện Đề án "Phát triển toàn diện Báo Nghệ An gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030" đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An"; phối hợp với Bảo tàng Xô viết ra mắt chuyên trang “Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930–1931” hướng tới kỷ niệm 95 năm Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Để tuyên truyền có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp, từ đầu năm 2025, Báo Nghệ An mở thêm 4 chuyên mục mới trên ấn phẩm báo in, báo điện tử, gồm: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Kết quả Đại hội Đảng các cấp; Chính sách mới; Chống lãng phí.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Năm 2024, tập thể Báo Nghệ An vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì “Thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023”; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì “Thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Tết Vì người nghèo năm 2024 và hoạt động từ thiện năm 2023”.

Ngoài ra, 3 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 29 cá nhân được UBND tỉnh cùng các bộ, ban, ngành trao tặng Bằng khen, Giấy khen.

Về giải báo chí, trong năm 2024, Báo Nghệ An đạt tổng cộng 63 giải báo chí, tăng 12 giải so với năm 2023. Trong đó, có 19 giải do các bộ, ngành Trung ương tổ chức và 44 giải do tỉnh và các đơn vị cấp tỉnh tổ chức.

Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Báo Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung để tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn, các ngày lễ lớn trong năm 2025; nâng cao chất lượng trên các ấn phẩm, mở rộng xây dựng chuyên trang, chuyên đề, đổi mới toàn diện ấn phẩm báo điện tử, quyết tâm xây dựng Báo Nghệ An ngày càng phát triển xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dâng hương tại đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, Báo Nghệ An cũng tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp đầu xuân năm mới và triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.