Xã hội Chương trình giao lưu 'Lửa bút' nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), tối 18/6, Hội Nhà báo tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu “Lửa bút”. Chương trình nhằm tôn vinh những người làm báo và ghi dấu hành trình trưởng thành của báo chí Nghệ An trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và đông đảo các thế hệ nhà báo tiêu biểu trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình giao lưu "Lửa bút". Ảnh: Đức Anh

“Lửa bút” là dịp để tôn vinh những nhà báo đã và đang đóng góp cho sự phát triển của báo chí tỉnh Nghệ An. Chương trình đã mang đến những câu chuyện nghề chân thực, truyền cảm hứng từ các nhà báo kỳ cựu, như nhà báo Trần Hồng Cơ – nguyên Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An, người kiên định với ngòi bút đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực; nhà báo Phan Thị Thúy Liên – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, được đồng nghiệp ví như “viên gạch chịu lửa” vì sự tận tụy và bản lĩnh; nhà báo Trần Duy Ngoãn – nguyên Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, người vẫn miệt mài gắn bó với nghề báo dù đã nghỉ hưu.

Các nhà báo kỳ cựu: Trần Hồng Cơ – nguyên Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An, Phan Thị Thúy Liên – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An và Trần Duy Ngoãn – nguyên Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: Đức Anh

Ở phần giao lưu tiếp theo, các nhà báo đang công tác tại Nghệ An như nhà báo Vũ Toàn (cộng tác viên Tạp chí Cộng sản), nhà báo Nhật Lân (Báo Nghệ An) và nhà báo Xuân Hướng (Đài PT-TH Nghệ An) chia sẻ về áp lực nghề nghiệp, những nguyên tắc nghề báo và sự dấn thân để theo đuổi sự thật.

Những câu chuyện từ thực tiễn làm nghề không chỉ thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và lòng nhân văn của người làm báo.

Chương trình cũng là diễn đàn để các nhà báo và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng trao đổi về định hướng phát triển báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhà báo Trần Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An nhấn mạnh, người làm báo hiện nay cần đổi mới tư duy, thích ứng với công nghệ nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh, vai trò định hướng và trách nhiệm với xã hội.

Các ý kiến của đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ phát triển tỉnh nhà một cách hiệu quả và bền vững.

Xen giữa các phần giao lưu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc như “Hào khí Việt Nam”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Để gió cuốn đi”, “Khúc ca người làm báo”… do chính các , nhà báo, phóng viên, biên tập viên, của Đài PT-TH Nghệ An và Báo Nghệ An biểu diễn, góp phần tôn vinh nghề báo và lan tỏa tình yêu nghề đến với công chúng.

Một tiết mục văn nghệ do các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Đài PT-TH Nghệ An và Báo Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Đức Anh

“Lửa bút” không chỉ là một chương trình giao lưu, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của báo chí Nghệ An. Đó là hành trình đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và nhân văn, thể hiện khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.