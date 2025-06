Thời sự Báo Nghệ An: Tọa đàm "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và ra mắt Chuyên trang Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chiều 17/6, Báo Nghệ An long trọng tổ chức Tọa đàm "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030".

Tham dự chương trình Tọa đàm có Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tham dự có các đồng chí đại diện Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh: Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phạm Thùy Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam; Ngô Quang Tự - Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Dự sự kiện có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các đơn vị đối tác, doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng Báo Nghệ An: Ecopark, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nghệ An...

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hương và các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nghệ An qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường



Lịch sử hào hùng

Cách đây đúng 1 thế kỷ, ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã sáng lập tờ "Thanh Niên", mở đầu cho sự hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế từ đó đến nay, báo chí cách mạng không ngừng lớn mạnh, luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, là câu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đồng hành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc qua các chặng đường lịch sử.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường



Trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đội ngũ những người làm báo Nghệ An luôn tự hào được nối tiếp lý tưởng và sứ mệnh cao cả ấy.

Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nghệ An luôn khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, luôn kiên định tôn chỉ, mục đích; không ngừng đổi mới, sáng tạo; phản ánh, kiến giải trung thực những vấn đề của cuộc sống: định hướng kịp thời dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An cùng nhau nhìn lại hành trình vẻ vang, đáng tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo Nghệ An nói riêng. Đồng thời, cũng là diễn đàn để trao đổi, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra đối với Báo chí cách mạng trong giai đoạn chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện và tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo đến hoạt động báo chí - truyền thông trong bối cảnh cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước đang diễn ra một cách mạnh mẽ.

Các đại biểu ấn nút ra mắt "Chuyên trang báo chí dữ liệu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030". Ảnh: Thành Cường



Dịp này, Báo Nghệ An cũng chính thức ra mắt "Chuyên trang báo chí dữ liệu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030". Đây là sản phẩm thể hiện rõ vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Với giao diện hiện đại, nội dung phong phú và cập nhật, "Chuyên trang Đại hội Đảng các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030" của Báo Nghệ An hứa hẹn sẽ là một kênh thông tin quan trọng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Chuyên trang được xây dựng nhằm tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo nhân dân; Thông tin kịp thời, chính thống về Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chuyên trang được kết cấu khoa học, thân thiện và hiện đại với hàng ngàn tư liệu, hình ảnh về đại hội Đảng các cấp được bố trí một cách hợp lý. Chuyên trang cũng là cuốn sổ tay điện tử cho cán bộ, nhân dân, đảng viên có thể tra cứu về các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường



Đây là tâm huyết, là tấm lòng, tình cảm của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là công trình ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Là sự cụ thể hóa các nội dung của Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường



Khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đồng hành, định hướng và động viên quý báu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đối với Báo Nghệ An - đặc biệt là trong dấu mốc đầy ý nghĩa: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ ra mắt Chuyên trang báo chí dữ liệu về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Sỹ Hoa - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường



Báo Nghệ An trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đánh giá sâu sắc, những chỉ đạo tâm huyết, những kỳ vọng tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo đối với Báo Nghệ An - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí nhấn mạnh, trong dòng chảy 100 năm lịch sử của Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo xứ Nghệ luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Đó không chỉ là phương châm hành nghề, mà còn là lý tưởng để mỗi cán bộ, phóng viên của chúng tôi không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường



Theo đồng chí Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ra mắt trong thời điểm tỉnh nhà đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chuyên trang Báo chí dữ liệu về Đại hội Đảng các cấp là một trong những nỗ lực sáng tạo mà Báo Nghệ An ấp ủ, chuẩn bị công phu, với mong muốn: Làm chủ công nghệ để nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Đồng chí Tổng Biên tập khẳng định: Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới, vươn lên trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh;







Đại diện các doanh nghiệp trao doanh nghiệp trao tặng biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường



Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm, Báo Nghệ An phối hợp cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trao tặng biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) chi nhánh Nghệ An tặng 2 căn nhà trị giá 120 triệu đồng; Agribank chi nhánh Nghệ An, Công ty CP Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An mỗi đơn vị tặng 1 căn nhà, trị giá 60 triệu đồng



Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Cờ Thi đua cho Phòng Pháp luật - Bạn đọc, Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường



Cũng tại buổi lễ này, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã dành 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 1 triệu đồng.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường



Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho Phòng Pháp luật - Bạn đọc, Báo Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 nhóm tác giả của Báo Nghệ An đã xuất sắc đạt các giải thưởng báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức trong năm 2025.