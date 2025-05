Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Vận dụng sáng tạo, phát huy cao nhất tư tưởng Hồ Chí Minh, vươn lên thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp thu, vận dụng kịp thời các giá trị về lý luận, thực tiễn từ Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Chương trình hành động hoàn thành mục tiêu “tỉnh khá”, vươn lên thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Chiều 18/5, tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; TS Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; GS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu chào mừng Hội thảo của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An:

Kính thưa GS. TS Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương;

Kính thưa đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các địa phương;

Kính thưa các nhà khoa học, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, hôm nay, tỉnh Nghệ An rất vinh dự phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

Các đại biểu Trung ương tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất xứ Nghệ giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, một thời gian dài Nghệ An được xem là “thành đồng ao nóng”, đất phên dậu “then khóa của các triều đại”.

Vùng đất này luôn phải đương đầu với biết bao gian lao, thử thách vì thiên tai, giặc giã. Và cũng chính vùng đất này, đời nối đời đã sản sinh ra biết bao anh hùng hào kiệt, văn nhân, nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung, giàu lý tưởng yêu nước, thương dân sâu sắc.

Như sự lựa chọn của lịch sử, mạch nguồn truyền thống tốt đẹp ấy của quê hương, gia đình đã hội tụ, kết tinh và tỏa sáng trong tâm hồn, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở thiếu thời; nuôi dưỡng trong trái tim của Người hoài bão lớn: Phải đi tìm đường cứu nước, cứu dân; thôi thúc Người suốt cả cuộc đời luôn kiên định thực hiện bằng được khát vọng cháy bỏng: “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm no áo mặc, ai cũng được học hành”.

Trong suốt thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những chiến công hiển hách. Tất cả những chiến công ấy luôn gắn liền với khát vọng cao cả, thiêng liêng: “Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”; “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - gắn liền với tên gọi của một con người vĩ đại - Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Sinh thời, dù bận trăm công ngàn việc, Bác vẫn luôn dành cho “quê hương nghĩa trọng, tình cao” sự ân cần, lời căn dặn, niềm mong mỏi thiết tha: “Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Đó là tài sản vô giá, nguồn động lực to lớn cổ vũ, thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An nỗ lực học tập, lao động, chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Kế thừa và phát huy những thành quả to lớn từ nhiều nhiệm kỳ trước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua khó khăn, thách thức để tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, một số mặt là điểm sáng của cả nước.

Quy mô GRDP năm 2024 đạt 216,9 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh thành trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2024 đạt 9,01% đứng thứ 13 cả nước. Thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong 3 năm gần đây, tỉnh Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ, giáo dục mũi nhọn luôn giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Hệ thống y tế tiếp tục được đầu tư, phát triển đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu Bộ Công an tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Hội thảo cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” là sự kiện chính trị - khoa học có ý nghĩa sâu sắc; góp phần khẳng định, nâng tầm nhận thức, lan tỏa và phát huy hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức, ý chí, khát vọng cao cả của Người trong giai đoạn cách mạng mới.

Tôi tin tưởng rằng, rất nhiều nội dung có giá trị về lý luận, phong phú về thực tiễn từ các tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý, hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng giúp các cấp, các ngành và địa phương xây dựng chiến lược, nghị quyết, chương trình, chính sách cho nhiệm kỳ mới và lâu dài.

Đối với Nghệ An, lãnh đạo tỉnh xác định sẽ tiếp thu, vận dụng kịp thời các giá trị về lý luận, thực tiễn từ hội thảo trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là 4 nghị quyết trụ cột gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 15/5 vừa qua; để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng Chương trình hành động hoàn thành mục tiêu “tỉnh khá”, vươn lên thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Đó cũng là cách sinh động nhất, thiết thực nhất để tỉnh Nghệ An và các đơn vị, địa phương quán triệt, vận dụng sáng tạo, phát huy cao nhất ý chí, khát vọng độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên khát vọng hùng cường, độc lập của dân tộc, giàu mạnh, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã luôn quan tâm, giúp đỡ và dành tình cảm lớn cho quê hương Bác Hồ kính yêu.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!