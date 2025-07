Thời sự Đồng chí Võ Thị Minh Sinh viếng các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà người có công ở Nghệ An Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), chiều 17/7, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức đoàn công tác viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc và thăm, tặng quà một số đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh và các xã Đông Lộc, Nghi Lộc dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo các xã, phường: Đông Lộc, Phúc Lộc, Vinh Lộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương trước Tượng đài liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc; thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa



Nghĩa trang Nghi Lộc là nơi yên nghỉ của 1.624 liệt sĩ; trong đó có 756 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào.

Lãnh đạo xã Đông Lộc dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, có hàng triệu người con ưu tú của đất Việt lên đường nhập ngũ. Nhiều người đã mãi mãi ở lại chiến trường. Sự hy sinh của các liệt sĩ làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi công và nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Nghi Lộc dâng hương trước phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Hiện tại, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng 55 thương, bệnh binh nặng đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những vết thương chiến tranh và di chứng nặng nề của chất độc hoá học vẫn hằng ngày âm ỉ, hành hạ thể xác, thì tuổi cao cũng là một thách thức lớn với các thương, bệnh binh nơi đây. Người trẻ nhất cũng đã ngoài 60 tuổi, người cao tuổi nhất đã bước sang tuổi 93. Càng thêm tuổi già, sức khoẻ suy giảm, việc sinh hoạt, chăm sóc, điều trị càng trở nên khó khăn.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi sức khoẻ các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Đặc biệt đối với Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, hiện đang nuôi dưỡng tập trung 58 thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; vừa yếu về sức khoẻ thể chất, vừa yếu về sức khoẻ tinh thần.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An sống vui, sống khoẻ. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Doàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Thăm hỏi, động viên, chúc sức khoẻ đến các thương, bệnh binh và những người chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh cả tuổi thanh xuân của các bác cho Tổ quốc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các thương, bệnh binh và những người chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh đã cống hiến, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên của 2 trung tâm. Bằng tình cảm và trách nhiệm đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh nhà trực tiếp chăm sóc, phục vụ, thực hiện chính sách cho các thương binh, bệnh binh một cách tốt nhất.

Từ ngày 1/8/2025, hai trung tâm này sẽ sáp nhập thành một, cán bộ đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng bằng cả trái tim và sự tận tâm sâu sắc. Qua đó góp phần hiện thực hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời góp phần lan toả, bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Trong khuôn khổ hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Đinh Thị Em, 103 tuổi, ở xóm 5, xã Phúc Lộc và Nguyễn Thị Duân 102 tuổi, xóm 6, xã Phúc Lộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Em, 103 tuổi, ở xóm 5, xã Phúc Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Duân 102 tuổi, xóm 6, xã Phúc Lộc (xã Nghi Mỹ cũ). Ảnh: Mai Hoa



Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với những mất mát, đau thương, đồng thời động viên và chúc các Mẹ sức khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu...