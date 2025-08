Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh động viên, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Tây Nghệ An Sáng 2/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp về xã Tương Dương để chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác di chuyển bằng thuyền máy để đến các bản. Ảnh: Đình Tuân

Với mong muốn trực tiếp thăm hỏi, động viên nhân dân các bản còn bị cô lập, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã di chuyển bằng thuyền máy, vượt sông để đến với bà con. Tại các bản Lau, bản Mác, bản Nhẵn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ân cần thăm hỏi đời sống người dân, chia sẻ khó khăn và động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp thăm hỏi bà con nhân dân vùng bị cô lập. Ảnh: Đình Tuân

Bên cạnh việc trao hỗ trợ trực tiếp cho người dân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ xã Tương Dương khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho nhân dân địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng, giúp xã Tương Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp sửa chữa hạ tầng, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo xã Tương Dương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng; tuyệt đối không để người dân thiếu đói hoặc không có chỗ ở an toàn. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng vũ trang tiếp tục khắc phục các tuyến đường, dọn bùn đất, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: Đình Tuân

Nhiều gia đình ở bản Mác dù ở trên cao nhưng vẫn bị ngập hơn nửa nhà. Ảnh: Đình Tuân

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tương Dương, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Những suất quà và nguồn hỗ trợ không chỉ giúp địa phương có điều kiện khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ và nhân dân xã Tương Dương thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi các già làng, người có uy tín các bản. Ảnh: Đình Tuân

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ 20 tỷ đồng tới xã Tương Dương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuân

Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh cũng đã thăm hỏi, động viên nhân dân xã Lượng Minh bị ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua./.