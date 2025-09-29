Hoàn lưu sau bão số 10, nhiều xóm ven sông Lam bị cô lập

Mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều khu dân cư ven sông bị ngập sâu. Tại xã Hưng Nguyên Nam, cầu 27 qua xóm Xuân Lam 9 bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch, khiến cả xóm rơi vào tình trạng cô lập. Ảnh: Đình Tuyên Ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sáng 29/9 cho thấy, tại xóm Xuân Lam 9, xã Hưng Nguyên Nam, nhiều hộ dân sống sát bờ đê sông Lam đã bị nước lũ dâng ngập đến tận mái nhà. Ảnh: Đình Tuyên Đồng chí Cao Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho biết: Hiện tại, tại xóm Xuân Lam 9, cầu ở xã đã bị ngập, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều kiện sinh hoạt trước mắt vẫn cơ bản ổn định, tuy nhiên, nếu trong vòng 2 ngày tới mực nước tiếp tục dâng cao ngang nửa thân đê, xã sẽ triển khai phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Trường hợp nước đạt mức báo động 3, xã sẽ tổ chức di dời người dân vào trong đê để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Tuyên Tại xã Lam Thành, các xóm như xóm 8, xóm Phú Xuân… (trước đây thuộc xã Hưng Nhân) cũng đã ngập trong biển nước, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Đình Tuyên Cây cầu giao thông huyết mạch dẫn vào một số xóm ngoài đê của xã Lam Thành đang bị nước lũ dâng cao và có nguy cơ ngập trong thời gian tới, đe dọa việc đi lại và tiếp cận của người dân. Ảnh: Đình Tuyên Cơn bão số 10 đi qua đã làm nhiều mái tôn của các hộ dân ở xóm Châu Nhân 3, xã Lam Thành bị gió cuốn bay hàng chục mét, gây hư hỏng nặng nhà cửa. Ảnh: Đình Tuyên Một số trường học tại xã Lam Thành cũng bị tốc mái hoàn toàn sau bão số 10. Trong ảnh: Trường Mầm non Châu Nhân (xã Lam Thành) hư hỏng nặng phần mái và sân chơi của nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên Bão số 10 đã đi qua nhưng để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho vùng hạ lưu sông Lam. Nhà cửa, hoa màu và hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống người dân đảo lộn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền và tinh thần đồng lòng của nhân dân, các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Đình Tuyên
