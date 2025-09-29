Thứ Hai, 29/9/2025
Hoàn lưu sau bão số 10, nhiều xóm ven sông Lam bị cô lập

Đình Tuyên 29/09/2025 12:14

Sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, nhiều địa phương hạ lưu sông Lam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy triều dâng cao. Mưa lớn cùng nước lũ đổ về từ thượng nguồn khiến nhiều xã ven sông Lam như Lam Thành, Hưng Nguyên Nam… rơi vào tình trạng ngập sâu.

bna_11111.jpg
Mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều khu dân cư ven sông bị ngập sâu. Tại xã Hưng Nguyên Nam, cầu 27 qua xóm Xuân Lam 9 bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch, khiến cả xóm rơi vào tình trạng cô lập. Ảnh: Đình Tuyên
bna_1112222.jpg
Ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sáng 29/9 cho thấy, tại xóm Xuân Lam 9, xã Hưng Nguyên Nam, nhiều hộ dân sống sát bờ đê sông Lam đã bị nước lũ dâng ngập đến tận mái nhà. Ảnh: Đình Tuyên
bna_qqqq.jpg
Đồng chí Cao Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho biết: Hiện tại, tại xóm Xuân Lam 9, cầu ở xã đã bị ngập, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều kiện sinh hoạt trước mắt vẫn cơ bản ổn định, tuy nhiên, nếu trong vòng 2 ngày tới mực nước tiếp tục dâng cao ngang nửa thân đê, xã sẽ triển khai phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Trường hợp nước đạt mức báo động 3, xã sẽ tổ chức di dời người dân vào trong đê để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Tuyên
bna_3(2).jpg
Tại xã Lam Thành, các xóm như xóm 8, xóm Phú Xuân… (trước đây thuộc xã Hưng Nhân) cũng đã ngập trong biển nước, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Đình Tuyên
bna_1(3).jpg
Cây cầu giao thông huyết mạch dẫn vào một số xóm ngoài đê của xã Lam Thành đang bị nước lũ dâng cao và có nguy cơ ngập trong thời gian tới, đe dọa việc đi lại và tiếp cận của người dân. Ảnh: Đình Tuyên
bna_111111.jpg
Cơn bão số 10 đi qua đã làm nhiều mái tôn của các hộ dân ở xóm Châu Nhân 3, xã Lam Thành bị gió cuốn bay hàng chục mét, gây hư hỏng nặng nhà cửa. Ảnh: Đình Tuyên
bna_1112.jpg
Một số trường học tại xã Lam Thành cũng bị tốc mái hoàn toàn sau bão số 10. Trong ảnh: Trường Mầm non Châu Nhân (xã Lam Thành) hư hỏng nặng phần mái và sân chơi của nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

1111111123
Bão số 10 đã đi qua nhưng để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho vùng hạ lưu sông Lam. Nhà cửa, hoa màu và hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống người dân đảo lộn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền và tinh thần đồng lòng của nhân dân, các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Đình Tuyên

Sau 2 ngày nước lũ rút, người dân Tương Dương nhặt nhạnh đồ đạc trong bùn đất đặc quánh

Sau 2 ngày nước lũ rút, người dân Tương Dương nhặt nhạnh đồ đạc trong bùn đất đặc quánh

Giải cứu thành công đàn bò mắc kẹt ngoài bãi nổi sông Lam do nước lũ dâng cao

Giải cứu thành công đàn bò mắc kẹt ngoài bãi nổi sông Lam do nước lũ dâng cao

Nhiều trường học ở Nghệ An bị lũ cuốn, ngập trong nước lũ

Nhiều trường học ở Nghệ An bị lũ cuốn, ngập trong nước lũ

      Xã hội
      Hoàn lưu sau bão số 10, nhiều xóm ven sông Lam bị cô lập

