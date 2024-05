10 địa phương ở Nghệ An thuộc đối tượng khảo sát về giám sát đầu tư của cộng đồng

(Baonghean.vn) - Như Báo Nghệ An đã đưa tin, trong khi kiểm tra khu vực biển gần đảo Mắt, đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An phát hiện tàu cá mang biển số TH- 91674-TS do anh Hoàng Văn M., trú ở Quảng Xương (Thanh Hóa) có vi phạm nhưng lại bất hợp tác, không đưa tàu vào bờ để xử lý.