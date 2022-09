10 đội tuyển mạnh tham gia Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2022

(Baonghean.vn) - Tối 20/9, tại Nhà thi đấu Quân khu 4 diễn ra lễ khai mạc Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng), Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng là giải đấu thường niên do Bộ Quốc phòng tổ chức, với mục đích đánh giá công tác huấn luyện của các đội bóng chuyền hạng mạnh quốc gia, tạo điều kiện để các vận động viên có cơ hội thi đấu, giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý và đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 khởi tranh từ ngày 20 - 26/9 tại Nhà thi đấu Quân khu 4, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với sự góp mặt của 5 đội bóng nam (tuyển Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh) và 5 đội bóng nữ (tuyển Quân đội, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang - Hà Nội, Hà Phú Thanh Hóa, Ninh Bình Doveco).

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó hai đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào trận chung kết tranh chức Vô địch.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu: Tuyển nữ Quân đội - Tuyển nữ Than Quảng Ninh và Tuyển nam Quân đội - Tuyển nam Hà Tĩnh.