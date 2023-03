10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị: Cần cơ chế, chính sách đột phá cho Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An là thời điểm hết sức quan trọng; từ đó xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một năm qua, Nghệ An đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương chủ động, tích cực triển khai thiết thực, chất lượng, hiệu quả các nội dung chuẩn bị để trình Bộ Chính trị nội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đến nay mọi công tác liên quan cơ bản đã đi đến những bước cuối cùng.

Dự kiến trình Bộ Chính trị giữa tháng 4/2023

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề xuất Ban Bí thư phân công đơn vị chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tiến hành xây dựng Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Trên cơ sở đó, ngày 1/4/2022, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 3374-CV/VPTW truyền đạt ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ trương Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An; đồng thời, giao Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Bộ Chính trị đưa nội dung này vào Chương trình làm việc năm 2023; phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tổng kết theo thẩm quyền.

Ngày 25/4/2022, Ban Kinh tế Trung ương đã công bố Quyết định số 333-QĐ/BKTTW của Trưởng ban Kinh tế Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị gồm 25 thành viên. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cơ quan Trung ương là thành viên.

Đến nay, căn cứ Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy Nghệ An, Báo cáo tổng kết của các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, ban, bộ, ngành Trung ương, và kết quả tọa đàm, hội thảo, khảo sát thực tiễn, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo Tổ Biên tập xây dựng hoàn thành cơ bản Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 2 vừa qua, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay, Ban Kinh tế Trung ương đã gửi dự thảo báo cáo xin ý kiến các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An.

Dự kiến trong tháng 3, Ban Chỉ đạo Trung ương họp thống nhất nội dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Nghệ An giai đoạn mới, tờ trình và các tài liệu liên quan, sau đó gửi Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định và gửi xin ý kiến một số ban, bộ, ngành Trung ương. Theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, dự kiến Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW tại phiên họp giữa tháng 4/2023.

Cần cơ chế, chính sách đột phá cho Nghệ An

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá thực trạng tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm; đồng thời trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế, trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Nghệ An; xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của tỉnh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước; điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, qua các tọa đàm, hội thảo, góp ý của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, điều quan trọng và cốt lõi nhất là tiếp tục đề xuất để Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đột phá cho sự phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới, tương xứng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng, sứ mệnh của tỉnh đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Mới đây, trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ Tư vấn tiếp tục đề cập lại vấn đề này. Ông cho rằng, nếu Bộ Chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết riêng về Nghệ An trong giai đoạn mới thì điều quan trọng để chuyển nghị quyết thành hành động, hiện thực là cần phải có cơ chế, chính sách cho tỉnh; phân cấp, giao quyền để nâng cao tính chủ động, sáng tạo, dám làm của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã “đặt hàng” Tổ Tư vấn tiếp tục góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW cơ bản đã hoàn thành và Dự thảo Nghị quyết mới về Nghệ An do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh chuẩn bị.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe báo cáo công tác phối hợp chuẩn bị trình Bộ Chính trị về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cần tiếp tục kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo của Trung ương để chuẩn bị tốt nhất cho việc báo cáo Bộ Chính trị.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW là thời điểm hết sức quan trọng; hy vọng rằng, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục bàn Nghị quyết về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây sẽ là cơ sở rất quan trọng để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như có các giải pháp cụ thể để khai thác, bổ sung nguồn lực để phát triển bền vững tỉnh Nghệ An, để tỉnh thực sự phát triển giàu mạnh, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.