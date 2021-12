10 trẻ ở Nghệ An có phản ứng nhẹ sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Ngày 11/12, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến nay toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm được hơn 3,7 triệu mũi tiêm phòng Covid-19. Trong đó, có 1.427.030 người đã tiêm đủ mũi cơ bản (chiếm tỷ lệ 73% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 43% dân số tỉnh Nghệ An). Số người tiêm ít nhất 1 mũi là 1.923.527 (chiếm tỷ lệ 98% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 58% dân số tỉnh Nghệ An).

Đối với tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay đã tiêm được 120.371 em, chiếm tỷ lệ 38% số trẻ trong độ tuổi. Quá trình theo dõi sau tiêm, cơ quan y tế ghi nhận 10 trẻ có phản ứng nhẹ sau tiêm.

Học sinh ở Nghệ An tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh Tính đến ngày 11/12, cả nước đã có gần 75 triệu người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có 56,4 triệu người đã tiểm đủ mũi cơ bản. Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải thần tốc hơn nữa trong đáp ứng nhu cầu vắc-xin và thực hiện chiến dịch tiêm chủng. "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tiêm vét vắc-xin, ai chưa tiêm buộc phải tiêm, ai cương quyết không tiêm thì phải xử lý bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật, ví dụ nếu không tiêm thì chữa bệnh phải trả tiền", Thủ tướng nói.



Mục tiêu hiện nay là phấn đấu tới 15/12 hoặc chậm nhất tới 31/12 "phải hoàn thành bằng được việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi". Cùng với đó, các đơn vị phấn đấu hết quý I/2022 hoàn thành tiêm mũi thứ 3, ưu tiên lực lượng tuyến đầu, người trên 50 tuổi, có bệnh nền. Việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi phấn đấu hoàn thành trong tháng 1/2022.

Về tiêm cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, nghiên cứu khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, tham khảo kinh nghiệm các nước để đưa ra mục tiêu, lộ trình tiêm, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2022.