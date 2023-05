1000 đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 tại Nghệ An

(Baonghean.vn)- Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đồng tổ chức.