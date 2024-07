Những việc cần giải quyết dứt điểm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An

Nguồn thu không đủ bù chi, Bệnh viện Da liễu Nghệ An rơi vào cảnh “ăn đong”, nguồn thu năm nay trả cho năm trước... Đã nhiều tháng nay, viên chức, người lao động chưa được trả lương.

Đầu tháng 7/2024, Báo Nghệ An nhận được “thư khẩn cầu về việc chậm trả lương” của “toàn thể viên chức” Bệnh viện Da liễu Nghệ An (bức thư không ký tên người viết)...

“Thư khẩn cầu” này có đoạn viết: “Trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, chúng tôi đã làm việc tổng cộng 7 tháng. Tuy nhiên, bệnh viện đang chậm trả lương cho chúng tôi trong thời gian này, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi và gia đình... Theo quy chế làm việc của bệnh viện, chúng tôi ngày đi làm 8 tiếng, chấm vân tay đúng quy định nên không có thời gian làm thêm, tất cả mọi thu nhập chỉ trông chờ vào đồng lương của bệnh viện chỉ trả hàng tháng”.

Phóng viên Báo Nghệ An đã tìm hiểu thông tin qua một số cán bộ, viên chức, người lao động ở Bệnh viện Da liễu Nghệ An thì được cho biết: Tính đến thời điểm này, bệnh viện còn nợ lương và các khoản phụ cấp của viên chức từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024 (tổng cộng 7 tháng).

Bệnh viện Da Liễu Nghệ An được thành lập ngày 23/9/2019 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Chống phong - Da liễu Nghệ An; là bệnh viện hạng 3, chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế Nghệ An; đơn vị tự chủ nhóm 2. Bệnh viện hiện có 2 phòng chức năng, 4 khoa lâm sàng; tổng số viên chức hiện có là 33 người. Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng; đào tạo cán bộ; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; phòng, chống dịch bệnh; hợp tác quốc tế; quản lý đơn vị...