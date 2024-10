Thể thao 11 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực 2 Sáng 11/10, tại thành phố Vinh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức khai mạc Vòng loại khu vực 2, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Báo Tuổi Trẻ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá và Thể thao.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Giải đấu bao gồm 2 vòng đấu. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10/2024 tại 4 khu vực gồm: Khu vực 1 - Bắc Ninh, khu vực 2 - Nghệ An, khu vực 3 - Bình Dương và khu vực 4 - TP. Hồ Chí Minh. 4 đội bóng xuất sắc nhất ở 4 vòng loại khu vực giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào đầu tháng 11 tại Hà Nội.

Vòng loại khu vực 2 - Nghệ An sẽ tranh tài trong 3 ngày liên tục từ ngày 11 đến 13/10 tại sân bóng Việt - Hàn, quy tụ 11 đội bóng. Ảnh: Đức Anh

Vòng loại khu vực 2 - Nghệ An sẽ tranh tài trong 3 ngày liên tục từ ngày 11 đến 13/10 tại sân bóng Việt - Hàn, quy tụ 11 đội bóng gồm: Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Dầu khí, Công đoàn Quảng Ngãi, Công đoàn Quảng Nam, Công đoàn Phú Yên, Công đoàn Bình Định, Công đoàn Gia Lai, Công đoàn Khánh Hòa, Cấp thoát nước Quảng Nam, Công đoàn Nam Định.



Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: Đức Anh

11 đội bóng được chia thành 3 bảng A, B, C. Trong đó, bảng A và B có 4 đội, bảng C 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 6 đội nhất, nhì và 2 đội hạng 3 của bảng A, bảng B vào tứ kết. 4 đội giành quyền vào bán kết sẽ được quyền tham gia Vòng chung kết toàn quốc.

Bên cạnh thi đấu bóng đá, Ban Tổ chức còn triển khai các hoạt động bổ trợ, phục vụ công nhân, người lao động, cầu thủ và cổ động viên như: khám và tư vấn miễn phí về y học thể thao và các bệnh lý cơ xương khớp, kết hợp cấp phát thuốc theo toa...