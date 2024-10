Thể thao Ra mắt đội bóng Công đoàn Nghệ An tham gia Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam Chiều 5/10, tại sân cỏ nhân tạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt đội bóng Công đoàn Nghệ An tham dự Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng hoa cho đội Công đoàn Nghệ An trong ngày ra mắt đội bóng. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, trưởng đoàn đội bóng đá Công đoàn Nghệ An; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, công ty thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần công chức, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024.

Giải năm nay được tổ chức thi đấu theo thể thức sân 7 người. Giải có 57 đội tham dự, được chia thành 4 khu vực để thi đấu vòng loại, chọn ra 16 đội xuất sắc vào tham gia vòng chung kết.

Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến thay mặt Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tặng bóng cho đội Công đoàn Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tại khu vực 3 có 11 đội bóng tham gia, trong đó đội Công đoàn Nghệ An sẽ là đội chủ nhà.

11 đội bóng ở khu vực 3 sẽ được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn chọn ra 3 đội Nhất, Nhì và 2 đội thứ 3 xuất sắc nhất tại mỗi bảng để vào Tứ kết. Tại khu vực này sẽ chọn ra 4 đội xuất sắc tham gia vòng chung kết Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024.

Đội Công đoàn Nghệ An được thành lập gồm 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và 18 cầu thủ. Toàn bộ nhân sự của đội là công chức, viên chức, công nhân trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Đặc biệt trong đội Công đoàn Nghệ An nòng cốt là người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Thái Minh Sỹ cho biết: "Để chuẩn bị tốt nhất cho Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024, từ ngày 15/9, đội đã bước vào tập luyện nghiêm túc. Nhìn chung, toàn đội đang thể hiện một quyết tâm rất lớn và sẵn sàng để chinh phục giải đấu năm nay. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ vượt qua vòng loại để có mặt trong 16 đội tham gia tại vòng chung kết".

Trong buổi lễ ra mắt, đội Công đoàn Nghệ An đã có trận đấu giao hữu với đội bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với phần thắng nghiêng về đội Công đoàn Nghệ An.

Ngày 11/10, đội bóng Công đoàn Nghệ An sẽ chính thức tham gia vòng loại khu vực 3.