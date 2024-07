Xã hội Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) trao đổi kinh nghiệm với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Sáng 29/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

Ông Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; ông Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã nhìn lại mối quan hệ từ chương trình hợp tác dựa trên biên bản đã ký từ năm 2017 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2022 – 2024.

Trước đó, năm 2022, đoàn cán bộ Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng - Lào sang thăm và làm việc với Công đoàn tỉnh Nghệ An nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn với các nội dung như: Tổ chức bộ máy Công đoàn, kinh nghiệm về công tác thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, kinh nghiệm triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; hoạt động công đoàn trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19...

Ông Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Diệp Thanh

Năm 2023, Đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng – Lào. Hai đơn vị đã thông tin về 10 kết quả nổi bật của Công đoàn Nghệ An trong năm 2022 và tình hình triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn trên nhiều lĩnh vực.

Chương trình hợp tác đã gặt hái nhiều nội dung quan trọng. Trong 2 năm, tổng số kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho Công đoàn Lào là 50 triệu đồng (gồm 3 bộ máy tính xách tay và quà nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May).

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nghiên cứu, vận dụng các chính sách, chế độ để hỗ trợ cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, tạo điều kiện cho các huyện giáp biên của 2 tỉnh giao lưu, gặp mặt.

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi toạ đàm sáng 29/7, hai đơn vị đã trao đổi về các nội dung hợp tác thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong chăm lo cho đoàn viên, phát triển tổ chức, xây dựng các quỹ xã hội và nguồn lực công đoàn; Hỗ trợ trang thiết bị làm việc; Bảo vệ quyền lợi của công nhân và công dân lao động, thu thập thông tin và quản lý lao động ngoài hệ thống, lao động lưu động tại 2 nước.

Hai đơn vị cũng trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân; Hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng các quỹ xã hội, cách tìm nguồn thu và cách quản lý sử dụng các loại quỹ xã hội; Tạo điều kiện cho Liên đoàn 2 huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) - Noọng Hét (Xiêng Khoảng) đi lại, gặp mặt, làm việc với nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị gặt hái nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: Diệp Thanh

Theo chương trình, năm 2025, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An sẽ sang thăm và làm việc với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng.

Kết luận toạ đàm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đánh giá cao kết quả chương trình hợp tác nói chung và những nội dung tại toạ đàm nói riêng. Thời gian tới, đồng chí đề nghị 2 đơn vị tiếp tục trao đổi để cụ thể hoá chương trình hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả./.