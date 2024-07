Xã hội Công đoàn Nghệ An và bước tiến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02 Với sứ mệnh đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, Công đoàn Nghệ An đã là một phần không thể thiếu của đoàn viên, người lao động trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. cover pv anh Tám

Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về những đổi mới gần đây của tổ chức Công đoàn Nghệ An.

P.V: Về nhận nhiệm vụ và công tác tại tổ chức công đoàn vào đúng thời điểm Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 02 về đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới, ông có thể chia sẻ những tâm tư của bản thân vào thời điểm đó không, thưa ông?

Ông Kha Văn Tám: Thời điểm tôi nhận nhiệm vụ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng là thời điểm Nghị quyết số 02-NQ/TW ra đời. Đây là nghị quyết thứ 2 do Bộ Chính trị khóa XIII, người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành, cho thấy tầm quan trọng, tính cấp bách của vấn đề đổi mới bộ máy tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Thêm một bất lợi nữa là lúc này đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lao động, sản xuất, kinh doanh và hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, những yếu tố liên quan đến chất và lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn, đời sống việc làm, thu nhập của lao động, các vấn đề xã hội, an ninh, trật tự… còn nhiều hạn chế, tác động không nhỏ tới việc triển khai, thực hiện nghị quyết.

Hội nghị triển khai Nghị quyết 02 tháng 11/2021 diễn ra với hình thức trực tuyến. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Từng là một cán bộ công đoàn cơ sở, tôi hiểu được tầm quan trọng của tổ chức công đoàn và cả những bất cập mà hệ thống công đoàn đang gặp phải. Ở vai trò mới trong một giai đoạn lịch sử mới, với tôi, vừa là thách thức, vừa là cơ hội, có sự háo hức và cả sự lo lắng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi dành rất nhiều thời gian để lắng nghe và quan sát. Một trong những quyết định đầu tiên của tôi là tổ chức hội nghị trực tuyến ngày 2/11/2021 để triển khai nghị quyết đến hơn 600 cán bộ là ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở tại 24 điểm cầu trên toàn tỉnh. Với tôi, đó thật sự là một diễn đàn chất lượng để lắng nghe và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của hoạt động công đoàn tại Nghệ An. Từ đó, có những quyết định đúng đắn hơn, chính xác hơn cho tổ chức công đoàn.

P.V: Với những kết quả đạt được trong hoạt động những năm gần đây, Công đoàn Nghệ An được đánh giá rất cao cả về vị thế trong hệ thống chính trị, cả vai trò trong lòng đoàn viên, người lao động. Ông có thể khái quát một số thành tựu nổi bật trong 3 năm qua?

Công đoàn Nghệ An tổ chức các chương trình, hoạt động với tiêu chí hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người lao động. Trong ản: Ông Kha Văn Tám trao quà tại lễ bế mạc trại hè cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Kha Văn Tám: Nói về vai trò chăm lo cho đoàn viên, người lao động, vì có rất nhiều hoạt động nên tôi xin được khái quát chung bằng những con số cụ thể. Đơn cử, các cấp Công đoàn Nghệ An đã hỗ trợ và huy động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng; Tổng kinh phí chi cho hoạt động “Tháng Công nhân” trong 3 năm qua là gần 15 tỷ đồng; Tổng số tiền tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy” là hơn 77 tỷ đồng; Hỗ trợ 280 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; Xây dựng 2 nhà bán trú cho giáo viên với số tiền 1 tỷ đồng; Chương trình “Vay vốn giải quyết việc làm” đã giải ngân 1,3 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, từ những nỗ lực của các cấp công đoàn, 235/543 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động từ mức 15.000 đồng trở lên, 155 doanh nghiệp đưa nội dung ký kết bữa ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể, 71 thỏa thuận được ký kết, với hơn 30.000 công nhân, lao động được thụ hưởng, 1.700 đoàn viên, người lao động được biểu dương… Những con số đó góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Thanh Vân

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Từ năm 2021 đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 46 ngàn đoàn viên, thành lập mới 119 công đoàn cơ sở; tăng lũy kế so với đầu kỳ là 28.183 đoàn viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 41 công đoàn cơ sở, tăng lũy kế so với đầu năm 2024 là 4.791 đoàn viên.

Trong hệ thống công đoàn cả nước, Nghệ An cũng đã có những bước tiến mới, luôn được ghi nhận trong các diễn đàn chuyên môn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền. Công đoàn Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết 02-NQ/TW”, thu hút gần 50.000 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động tham gia; đã thành công tổ chức cho hơn 50.000 công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đồng loạt chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai đầu tuần trong Tháng Công nhân 2024; tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến và tham gia tích cực, đạt kết quả các các cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn phát động, tổ chức… Đây cũng là hoạt động giúp đã hình thành kỹ năng sử dụng và ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin cho đoàn viên, người lao động.

Hình ảnh chào cờ đầu tuần của công nhân, lao động được chia sẻ, lan tỏa rầm rộ trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Nghệ An. Ảnh tư liệu: CSCC

Các cấp công đoàn đã tự thiết kế, xây dựng các phóng sự ngắn, trailer, video clip, infographic, khung hình đại diện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tự sản xuất được bản tin Công đoàn Nghệ An hàng tháng, phát huy hiệu quả kênh YouTube để tăng cường sự tiếp cận, tạo ra các trào lưu tích cực tác động đến đoàn viên, công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã ký thỏa thuận hợp tác và phối hợp hiệu quả với Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, lan tỏa thông tin nhanh hơn, rộng hơn tới các nhóm đối tượng đoàn viên, người lao động trong hệ thống công đoàn và nhân dân thông qua các trang chuyên đề, chuyên mục, ký sự, hệ thông tin, bài...

P.V: Theo ông, điều gì đã làm nên những kết quả ấn tượng đó?

Ông Kha Văn Tám: Tôi cho rằng, Công đoàn Nghệ An rất may mắn khi việc triển khai Nghị quyết nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp. Đồng thời, không thể không kể đến sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, giúp cho việc triển khai các hoạt động diễn ra thuận lợi hơn, quy mô hơn, lan tỏa và hiệu quả hơn.

Gắn biển công trình chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Khi triển khai các hoạt động, hệ thống công đoàn đã quán triệt rốt ráo, nghiêm túc, bài bản, kịp thời từ các cấp chính quyền và từ Công đoàn Nghệ An nên công tác tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đã thật sự hiệu quả. Đồng thời, sau hàng loạt chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyên môn, đội ngũ cán bộ công đoàn đã được “nâng cấp” toàn diện. Mỗi cán bộ công đoàn đã nhận thức đúng về tầm quan trọng của Nghị quyết 02, phát huy trách nhiệm, vị trí, vai trò của mình trong việc chủ động học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo bước đột phá thay đổi trong tư duy, đổi mới trong công tác tham mưu nhiệm vụ.

Cùng với đó, hệ thống pháp luật tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, cập nhật; nhiều chủ trương đúng đắn, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, cũng đã góp phần giúp công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, giúp đội ngũ đoàn viên, tăng nhanh cả về chất và lượng…

Trao quà cho công nhân, lao động thi công đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Diệp Thanh

P.V: Thời gian tới, Công đoàn Nghệ An sẽ có những định hướng, mục tiêu cụ thể nào, thưa ông?

Ông Kha Văn Tám: Để tổ chức công đoàn đứng vững và phù hợp với tình hình mới, chúng tôi còn phải nỗ lực đổi thay rất nhiều.

Xem nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ sống còn, nên thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục dồn lực để đạt mục tiêu đề ra.

Để thu hút người lao động, cần phải chứng minh cho họ thấy tầm quan trọng của tổ chức công đoàn. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh. Những hoạt động tiếp tục được tổ chức với phương châm hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hoạt động tôn vinh, biểu dương người lao động ngày càng được quan tâm. Ảnh: Diệp Thanh

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp làm việc để thực hiện tốt hơn việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể; Tiếp tục hoàn thiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Tổng Liên đoàn giao và Đại hội Công đoàn Nghệ An XIX đề ra…

P.V: Cảm ơn ông!

