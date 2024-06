Lao động Công đoàn Nghệ An đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2024 Sáng 27/6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và Tổng kết Tháng Công nhân năm 2024.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn tỉnh. Đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả vượt

Thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, triển khai chủ đề “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, các cấp Công đoàn Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, kịp thời, đạt hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Để thực hiện 17 chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động giao năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ban hành 12 nội dung trọng tâm, nhiệm vụ giải pháp. Tính đến 31/5, Công đoàn Nghệ An đã có 4 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đã hoàn thành. Điển hình là nội dung thành lập ban nữ công quần chúng ở ngoài khu vực Nhà nước; phổ biến, học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân tại các doanh nghiệp; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đoàn viên; tập huấn, bồi dưỡng cho chủ tịch công đoàn cơ sở mới…

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tham luận chất lượng. Ảnh: Diệp Thanh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thành lập được 41 công đoàn cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh là 102,5%, kết nạp mới được 8.264 đoàn viên.

Trong vai trò hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Nghệ An đã có những mô hình tiêu biểu, hiệu quả. Cụ thể, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chi gần 20 tỷ đồng cho việc chăm lo Tết cho gần 23.000 đoàn viên, công nhân lao động; hỗ trợ tổng số tiền 1,46 tỷ đồng kinh phí xây dựng và sửa chữa 39 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều diễn đàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, những nội dung như xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; Phát động phong trào thi đua và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát… cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tháng Công nhân năm 2024 được các đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều việc làm thiết thực thu được kết quả toàn diện, có tính lan toả cao. Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024.

Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về Luật An toàn vệ sinh lao động tại 7 doanh nghiệp; Tổ chức Hội nghị Biểu dương 95 công nhân Nghệ An làm theo lời Bác năm 2024; Hỗ trợ 29 triệu đồng cho 58 công nhân lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp bụi phổi silic; Thăm hỏi, động viên 38 công nhân lao động và 2 đơn vị nhà thầu tham gia thi công Dự án đường dây 500 kV, mạch 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hoạt động chào cờ đầu tuần. Ảnh: CSCC Thăm hỏi, động viên công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Diệp Thanh "Bữa cơm Công đoàn" tại Diễn Châu. Ảnh: CSCC

Tại cấp huyện, ngành, và cơ sở có nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức cho đoàn viên, người lao động chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hằng tuần; Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn" nhân dịp Tháng Công nhân; Tổ chức hoạt động đối thoại chế độ chính sách và diễn đàn “Công nhân vì Doanh nghiệp –Doanh nghiệp vì công nhân”; Ký chương trình phúc lợi đoàn viên, khám sức khỏe miễn phí; Chương trình “Giải nhiệt mùa hè” cho công nhân lao động; Tổ chức các giải thể thao, tập thể dục giữa giờ, chế biến bữa ăn ca cho công nhân lao động, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…

9 nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở các nhiệm vụ thường xuyên năm 2024 đã được đề ra từ đầu năm, thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2024 theo Quyết định số 675/QĐ-TLĐ ngày 02/4/2024, Công đoàn Nghệ An tiếp tục tập trung thực hiện 9 nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của các nghị quyết; trung triển khai chủ đề công tác năm 2024.

Trao Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các đơn vị giáo dục xuất sắc năm học 2023-2024. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng thời, tập trung các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Quyết định 675/QĐ-TLĐ ngày 02/4/2024 của Tổng Liên đoàn về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ 2024; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tập trung chỉ đạo công tác thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP…

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể, dịp này hội nghị đã trao 2 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động, 4 Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các đơn vị khối giáo dục năm học 2023-2024; 37 Bằng khen Lao động sáng tạo cho các cá nhân và 10 Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong Tháng Công nhân.

Trao Bằng khen lao động sáng tạo cho các cá nhân. Ảnh: Diệp Thanh

10 đơn vị huyện, ngành nhận được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh

Nhìn lại những kết quả đã đạt được của Công đoàn Nghệ An trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Công tác giáo dục, tuyên truyền lan toả, thiết thực; Có sự đổi mới trong hoạt động chăm lo, nhiều hoạt động trực tiếp đến với người lao động; Có những chuyển biến tích cực trong thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên; Tháng Công nhân đạt nhiều kết quả toàn diện.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Từ những ưu, nhược điểm, người đứng đầu Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, phát huy sức mạnh phối hợp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đồng thời, đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Nghị quyết công đoàn các cấp, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đặc biệt, nắm bắt tâm tư tình cảm của đoàn viên, người lao động, quyết tâm cao thực hiện công tác phát triển đoàn viên và chuẩn bị cho sự kiện chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam…