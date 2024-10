Thể thao Âu Văn Hoàn, Hải Nam, Đình Đồng làm huấn luyện viên đào tạo trẻ ở Sông Lam Nghệ An Mới đây, Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với 3 huấn luyện viên từng là cầu thủ nổi tiếng của làng bóng đá Việt Nam. Cả 3 vị này được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới trong cách huấn luyện cho lò đào tạo bóng đá trẻ.

Sau khi chia tay với các huấn luyện viên gạo cội như: Đinh Văn Dũng, Hoàng Đăng Hồng, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải... Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với 3 nhà cầm quân mới gồm: Phạm Hải Nam, Âu Văn Hoàn và Trần Đình Đồng. Cả 3 huấn luyện viên này từng là những cầu thủ khá nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam.

1. Phạm Hải Nam - Huấn luyện viên trưởng đội U16 Sông Lam Nghệ An

Huấn luyện viên Hải Nam trong buổi huấn luyện cho đội U16 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Đối với Phạm Hải Nam, khi còn là cầu thủ, từng được biết đến là ông vua của các giải trẻ. Trong vai trò là một hậu vệ phải, Hải Nam đã góp công lớn mang về các danh hiệu cao quý cho lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Có thể kể đến chức vô địch U15 Quốc gia 1998, vô địch U18 Quốc gia 1999, vô địch U21 Quốc gia 2000, 2001.

Ngoài tạo dấu ấn đậm nét tại đội trẻ Sông Lam Nghệ An, Hải Nam còn là cầu thủ nhiều lần được triệu tập cho các đội tuyển quốc gia như: U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22; Giải LG Cup 2003.

Năm 2004, Hải Nam chính thức được góp mặt tại Giải bóng đá cao nhất Việt Nam - V-League trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Sau 3 mùa giải thi đấu cho đội bóng quê hương (2004 – 2006), hậu vệ cánh phải sinh năm 1982 đã quyết định rời sân Vinh để gia nhập Hòa Phát Hà Nội.

Tuy nhiên, do gặp phải chấn thương nghiêm trọng nên sự nghiệp của Hải Nam đã dần khép lại. Và cầu thủ này đã chính thức giải nghệ sau đó ít năm.

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Phạm Hải Nam bén duyên với nghề huấn luyện viên. Trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, Hải Nam từng có 10 năm làm việc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ T&T – VSH (cơ sở 2 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ T&T Hà Nội đặt tại thị xã Cửa Lò).

Qua tìm hiểu từ nhiều kênh khác nhau, tháng 7/2024, Sông Lam Nghệ An đã đi đến quyết định ký hợp đồng với huấn luyện viên Hải Nam. Hiện Phạm Hải Nam đã sở hữu huấn luyện viên chứng chỉ A AFC/VFF. Cựu hậu vệ sinh năm 1982 sẽ tham gia công tác huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Trong buổi họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho mùa giải 2025 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phạm Hải Nam được lãnh đạo tín nhiệm giao nhiệm vụ làm huấn luyện viên trưởng đội U16 Sông Lam Nghệ An.

Dù là người mới tại lò đào tạo bóng đá trẻ, nhưng huấn luyện viên Phạm Hải Nam vẫn tỏ rõ sự tự tin khi được giao trọng trách là thuyền trưởng của U16 Sông Lam Nghệ An. "Với kinh nghiệm, cùng quá trình học hỏi, tiếp thu các kiến thức mới từ các huấn luyện viên người Nhật Bản, tôi tin mình sẽ làm tốt công tác đào tạo cầu thủ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An" - ông Nam nói.

2. Âu Văn Hoàn - huấn luyện viên trưởng U12 Sông Lam Nghệ An

Cùng thời điểm, Sông Lam Nghệ An cũng thu hút cựu tuyển thủ Quốc gia - Âu Văn Hoàn về đảm nhiệm công tác huấn luyện tại lò đào tạo bóng đá trẻ.

Âu Văn Hoàn trong màu áo Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Có lẽ bất cứ một người hâm mộ nào nếu theo dõi bóng đá đều không cảm thấy xa lạ với cái tên Âu Văn Hoàn. Đó là một hậu vệ từng thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo của Sông Lam Nghệ An, Bình Dương và Đà Nẵng.

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, với tài năng nổi trội, năm 2007, Âu Văn Hoàn chính thức được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An. Trong vai trò là hậu vệ phải, Âu Văn Hoàn đã cùng đồng đội giành chức vô địch V-League 2011; giành Siêu cúp quốc gia 2010.

Sau 7 năm chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An, cầu thủ sinh năm 1989 quyết định đầu quân cho Bình Dương. Tại đây Văn Hoàn được xem là một trong những trụ cột của đội bóng đất Thủ. Anh cùng dàn sao Bình Dương giành chức vô địch V-League 2014, 2015;

Vô địch Cúp Quốc gia 2015. Sau khi đã đạt được những vinh quang ở cấp câu lạc bộ, cuối sườn dốc của sự nghiệp, Âu Văn Hoàn còn đầu quân thêm 2 mùa giải nữa cho SHB Đà Nẵng và 1 mùa giải cho Hải Phòng.

Với những năm tháng thành công tại Sông Lam Nghệ An và Bình Dương, Âu Văn Hoàn đã có 21 lần được ra sân trong màu áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, năm 2023, khi đã 34 tuổi, Âu Văn Hoàn vẫn được Câu lạc bộ Bắc Ninh mời để cùng đội bóng tham gia Giải hạng 3 Quốc gia.

Xác định sẽ tiếp tục theo đuổi với nghề bóng đá, nên trong quá trình còn là cầu thủ, Âu Văn Hoàn đã hoàn thành lớp Huấn luyện viên chứng chỉ C AFC/VFF.

Hiện Âu Văn Hoàn đang theo học chứng chỉ B AFC/VFF, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành.

Đình Đồng trong màu áo SLNA. Ảnh: Internet

3. Trần Đình Đồng - trợ lý huấn luyện viên U15 Sông Lam Nghệ An

Cùng có bề dày thành tích như những đồng nghiệp nói trên, trong dịp này cựu hậu vệ Trần Đinh Đồng cũng đã được Sông Lam Nghệ An tuyển chọn vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ.

Như vậy, trong đợt bổ sung huấn luyện viên mới cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An thì cả 3 cựu hậu vệ Phạm Hải Nam, Âu Văn Hoàn và Trần Đình Đồng đều là những người đã từng tạo được dấu ấn đậm nét trong màu đội tuyển Quốc gia cũng như ở cấp câu lạc bộ. Với nhiều kinh nghiệm có được, cả 3 được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới trong cách huấn luyện cho lò đào tạo bóng đá trẻ.

Bước đến mùa giải mới, ngoài Hải Nam đã được tín nhiệm giao trong trách huấn luyện viên trưởng U16 Sông Lam Nghệ An thì Âu Văn Hoàn cũng là huấn luyện viên trưởng của U12 Sông Lam Nghệ An và Đình Đồng là trợ lý huấn luyện viên của U15 Sông Lam Nghệ An.

Nhận xét về những tân huấn luyện viên này, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Trong đợt tuyển chọn huấn luyện viên cho trung tâm lần này, chúng tôi ưu tiên tuyển lựa những người đã từng cống hiến nhiều năm cho Sông Lam Nghệ An, cho đội tuyển quốc gia. Trong đó, các huấn luyện viên này phải đảm bảo đầy đủ tư cách đạo đức, có lối sống lành mạnh, tích cực, đặc biệt phải có bằng do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấp. Và cả 3 huấn luyện viên Phạm Hải Nam, Âu Văn Hoàn và Trần Đình Đồng đều đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mà câu lạc bộ đề ra. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định ký kết hợp đồng với cả 3 huấn luyện viên nói trên. Trên cương vị là Giám đốc Trung tâm tôi đánh giá khá cao năng lực của cả 3 huấn luyện viên nói trên và cũng đã mạnh dạn để trao cho họ những trọng trách mới tại Trung tâm. Tôi hy vọng với kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được sẽ giúp Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong tương lai"./.