12 cầu thủ đồng loạt rời CLB Bình Định; Trọng tài Pháp cầm còi chung kết EURO 2024

The Athletic xác nhận thương vụ chiêu mộ Zirkzee của MU đã được thông qua. "Quỷ đỏ" sẽ không chi 40 triệu Euro kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Zirkzee do lo ngại ảnh hưởng tới Quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League.

Joshua Zirkzee trở thành tân binh đầu tiên của MU trong Hè 2024.

Thay vào đó, họ đạt thỏa thuận với Bologna về việc trả số tiền vượt mốc 40 triệu Euro để hoàn tất vụ làm ăn. Tuy nhiên, quá trình thanh toán sẽ kéo dài trong 3 năm, qua đó, giúp MU giải quyết những hạn chế về mặt tài chính.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.