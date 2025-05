Xây dựng Đảng 17 đoàn viên Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Sáng 24/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương 17 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: P.V

Giữa không gian linh thiêng - nơi lưu giữ những giá trị bất diệt về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương 17 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây không chỉ là một lễ tuyên dương, mà còn là dịp để hun đúc lòng yêu nước, ý chí và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An (áo trắng). Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Mỗi tấm gương được tuyên dương hôm nay chính là một hạt giống tốt được ươm mầm từ môi trường công tác, học tập, rèn luyện tại Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu. Họ là minh chứng sinh động cho một thế hệ thanh niên Nghệ An bản lĩnh, có khát vọng và sẵn sàng phụng sự Tổ quốc”.

Các cá nhân được tuyên dương đến từ 6 tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An gồm: Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Chi đoàn Báo Nghệ An, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Chi đoàn Báo Nghệ An có 5 cá nhân được tuyên dương đợt này.

Các cá nhân được tuyên dương đến từ 6 tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến của đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực công tác. Đồng chí đề nghị các cá nhân được vinh danh sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, gương mẫu, lan tỏa những giá trị tích cực trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng; thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, cơ quan kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo và hiệu quả.

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định, đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, đặc biệt, trong những ngày tháng 5 lịch sử. Theo đồng chí, mỗi năm Khu di tích đón hơn 3 triệu khách tham quan, những ngày cao điểm có thể đón hàng vạn du khách. Điều đó đã chứng minh được tấm lòng của nhân dân cũng như du khách quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V

Trong số 17 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, dù khác nhau về lĩnh vực, nhưng họ đều có điểm chung đó là sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến vì cộng đồng, vì Nghệ An phát triển và đất nước phồn vinh. Lễ tuyên dương chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ ấy, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong hệ thống chính trị địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Ngân Hạnh

Cùng ngày, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm và ký kết chương trình phối hợp công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025. Ảnh: Ngân Hạnh

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Ngân Hạnh

Trước đó, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Phủ Chủ tịch - nơi Người đã sống và làm việc trong những năm cuối đời. Hành trình ấy là những bài học trực quan sinh động về tư tưởng sống, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự mà Bác Hồ để lại cho thế hệ hôm nay.

Đoàn công tác chuẩn bị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn công tác vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Bác. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Ngân Hạnh