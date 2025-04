Xã hội Tuổi trẻ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Đại diện các đơn vị dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: H.M

Hưởng ứng hoạt động "Thắp nến tri ân" cùng tuổi trẻ cả nước hướng tới mốc son 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 28/4, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Thành đoàn Vinh tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh.

Tham gia Lễ Thắp nến tri ân có các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ cùng hơn 500 cán bộ, ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn của Thành đoàn Vinh và Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nghệ An.

Các cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN đã thành kính, nghiêm trang đứng trước đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thành phố Vinh để tưởng nhớ, ghi ơn những người con ưu tú của quê hương đã dành trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh đã tổ chức các chuyến thăm và tặng quà cho các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc và sự động viên đối với các gia đình chính sách.

Chi đoàn Sở Công Thương và Chi đoàn Thanh tra tỉnh thăm hỏi, trao tặng 10 tủ đựng thuốc y tế cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: H.M

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên đã lắng nghe những câu chuyện lịch sử sống động từ các cựu chiến binh, giúp họ hiểu rõ hơn về những khó khăn, gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài các hoạt động thăm hỏi và tặng quà, Đoàn Thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng đã phối hợp với đoàn các địa phương để tổ chức các hoạt động vệ sinh và chăm sóc đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ.

Các hoạt động này không chỉ giúp làm sạch môi trường mà còn tạo không khí trang nghiêm, tôn kính, qua đó khẳng định cam kết của thế hệ trẻ trong việc duy trì và phát huy truyền thống yêu nước.

Một hoạt động đặc biệt trong dịp này là phục dựng ảnh cho liệt sĩ Võ Văn Long, sinh năm 1947, người đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị vào năm 1968 khi mới 21 tuổi. Mẹ của liệt sĩ Long đã luôn ước mong có một bức ảnh thờ của người con trai duy nhất, người đã nằm lại chiến trường.

Thấu hiểu nguyện vọng này, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh, đã sử dụng công nghệ như ChatGPT, Facetune và Snapseed để phục dựng hình ảnh của liệt sĩ Long thông qua hình ảnh của em gái và mô tả từ những người thân. Hoạt động này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình, mà còn là biểu tượng của lòng kính trọng và sự tri ân đối với những hy sinh của các anh hùng.

Chân dung liệt sĩ Võ Văn Long được phục dựng thông qua mô tả của gia đình. Ảnh: H.M

Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An còn tham gia chương trình nghệ thuật chính luận “Miền Nam trong trái tim Người” do Đài PT-TH Nghệ An tổ chức. Chương trình nghệ thuật này không chỉ là dịp để tôn vinh các anh hùng liệt sĩ mà còn truyền tải những thông điệp sâu sắc về tình yêu đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Ngoài ra, một hoạt động nổi bật khác là kỳ sinh hoạt chuyên đề “Non sông liền một dải” được tổ chức thông qua buổi trình chiếu bộ phim tài liệu “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Bộ phim tái hiện lại những trận chiến oanh liệt tại các địa đạo, nơi quân và dân miền Nam đã kiên cường chiến đấu trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước.

Những hoạt động này đã tạo ra không khí đoàn kết, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử và tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.