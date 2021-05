18 yêu cầu bắt buộc để chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và KCN Nghệ An

Tại Nghệ An tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đã có dự án đầu tư, bao gồm: KCN Bắc Vinh, KCN Nam Cấm, KCN VSIP Nghệ An, KCN WHA Nghệ An, KCN Hoàng Mai, KCN Nghĩa Đàn, KCN Đông Hồi, KCN Thọ Lộc. Hiện nay, tại các KCN đã có 128 dự án đi vào hoạt động với trên 28.000 lao động đang làm việc. Trong đó, có 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 23 doanh nghiệp sử dụng từ 200 lao động trở lên. Tuy nhiên, mới có 2 doanh nghiệp có khu cách ly tập trung là Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An và Công ty CP Khoáng sản Hà An Phát.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại Khu kinh tế Đông Nam và các KCN đóng trên địa bàn tỉnh.

Một khu nhà ở dành cho công nhân ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đây cũng là 1 trong 2 đơn vị có khu cách ly tập trung. Ảnh: Mỹ Hà.

Cụ thể: Thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Trong đó, thực hiện nghiêm yêu cầu "5K": Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các doanh nghiệp cũng cần tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp người lao động trở về từ các địa phương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế xã, phường nơi cư trú.

Tỉnh cũng khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế tối đa kế hoạch làm việc đến địa phương có ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trên cả nước khi không thực sự cần thiết, tạm ngừng tuyển dụng, điều chuyển người lao động từ địa phương có ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19.

Công nhân làm việc tại các nhà máy phải thực hiện nghiêm túc quy định "5K" về phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Đức Anh

Đồng thời, chủ động khai báo với các cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Không cho người nhập cảnh trái phép cư trú, làm việc trong doanh nghiệp. Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, thông tin kịp thời với Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để tổ chức cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đặc biệt, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch, các đơn vị cũng cần chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QR CODE tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn. Thực hiện kiểm soát vào, ra doanh nghiệp hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR CODE...