2 lần dẫn trước, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với U19 PVF

(Baonghean.vn) - 2 lần dẫn trước nhưng U19 Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với chủ nhà U19 PVF, trong lượt đấu thứ 2 thuộc bảng B vòng loại U19 Quốc gia 2023.

Trước khi bước đến lượt đấu thứ 2 bảng B Vòng loại U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An tạm xếp đầu bảng sau khi giành chiến thắng 2-0 trước U19 Nam Định. Còn U19 PVF mới chỉ giành được 1 điểm sau khi để hòa 1-1 trước U19 Đà Nẵng.

Dù không có được khởi đầu thuận lợi như U19 Sông Lam Nghệ An, nhưng chủ nhà U19 PVF vẫn được đánh giá là đội bóng mạnh ở bảng đấu này. Thế nên, cuộc đọ sức giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF rất đáng được chờ đợi, có ý nghĩa lớn đến ngôi vị nhất, nhì ở bảng B.

Phải thi đấu trên sân khách, nhưng U19 Sông Lam Nghệ An đã tạo bất ngờ lớn khi nhập cuộc đầy chủ động và dâng cao tấn công ngay từ đầu. Các pha phối hợp, lên bóng ở 2 biên được huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh thường xuyên áp dụng cho đội nhà. Cách chơi đó đã phát huy tác dụng, với bàn thắng của Quang Vinh ghi được cho U19 Sông Lam Nghệ An ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Xuất phát từ tình huống leo biên phải, Quang Vinh nhận bóng từ pha trả ngược của đồng đội. Anh thực hiện cú ra chân đầy uy lực, hạ gục thủ thành Nguyễn Quang, mở điểm cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Đinh Thế Nam yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, ở những tình huống cuối cùng, PVF đã không thể chiến thắng trước sự truy cản đầy chính xác của Nguyên Hoàng và đồng đội.

Bên phía đội khách, Quang Lực thể hiện sở trường với những pha đi bóng táo bạo và đầy tốc độ. Phút 17, tiền vệ mang áo số 10 có pha đột phá ở bên cánh trái trước khi thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong 45 phút đầu tiên, cánh trái U19 Sông Lam Nghệ An - nơi có sự tham gia của Quang Lực, Văn Quý, Văn Quỳ được chọn là cánh tấn công chủ lực. Có rất nhiều những pha phối hợp sắc nét được đội khách tạo ra. Để hạn chế sức tấn công mãnh liệt của U19 Sông Lam Nghệ An, U19 PVF đã không ngần ngại chơi rắn, với những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Điều đó đã làm cho nhiều cầu thủ của U19 Sông Lam Nghệ An bị đau và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, với những tình huống ban bật có tính biến hóa cao, U19 Sông Lam Nghệ An đã tạo được rất nhiều cơ hội trước khung thành của Nguyễn Quang. Phút 30, áp lực lớn của các cầu thủ xứ Nghệ khiến U19 PVF mắc sai lầm khi chuyền về không chính xác cho thủ môn Nguyễn Quang. Tiền đạo Văn Quý cướp được bóng, nhưng trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương, cầu thủ này đã sút bóng không chính xác.

PVF thi đấu lép vế hơn đội khách, nhưng bất ngờ lại có được bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Từ pha lên bóng bên cánh trái, đồng đội tạt bóng cho Thái Bá Đạt. Đội trưởng của PVF trong tư thế trống trải đánh đầu đưa bóng trúng chân của Nguyên Hoàng làm tung lưới U19 Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, nhằm tăng cường thêm sức mạnh tấn công, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh quyết định đưa Long Vũ vào sân để thay thế Trương Văn Tuyển. Sự góp mặt của tuyển thủ U17 Việt Nam đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An tạo ra được những pha lên bóng có chất lượng chuyên môn cao.

Phút 48, từ sau hàng loạt pha phối hợp bên cánh phải, Quang Vinh thực hiện đường chọc khe cho Văn Quỳ, tác động của hậu vệ đối phương làm cho tiền đạo mang áo số 18 bị ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài nói không với penalty.

Gây áp lực lớn lên đối phương, U19 Sông Lam Nghệ An một lần nữa nâng tỷ số lên 2-1. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh thực hiện các đường chuyền có tính chiến thuật cao, bóng được trả về khu trung tuyến cho Văn Quý. Tiền đạo này thả bóng đến chân Quang Vinh ngay trước vòng cấm địa đối phương. Tiền vệ mang áo số 9 ra chân đẹp mắt khiến thủ thành PVF không có cơ hội để cản phá.

Sau bàn thắng, U19 Sông Lam Nghệ An không tấn công tổng lực như trước, thay vào đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn sở hữu những pha lên bóng đầy chất lượng. Trong đó, phải kể đến những tình huống triển khai đá phạt cố định được dàn xếp có tính khoa học cao.

Phút 75, từ pha đá phạt bên cánh phải, Quang Vinh bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đối phương, nhưng chưa đủ lực để thắng được thủ thành Nguyễn Quang.

Những phút cuối trận, U19 PVF đẩy gần như toàn bộ lực lượng sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của U19 Sông Lam Nghệ An, đội chủ nhà đã không thể có được điều mình cần.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía U19 Sông Lam Nghệ An, thì vào những phút bù giờ, trọng tài đã cho U19 PVF được hưởng quả phạt đền. Đó là tình huống PVF có bóng ở cánh trái, Đình Hùng can thiệp cầu thủ đối phương từ phía sau, rất nhanh trọng tài cất còi trong sự phản đối quyết liệt từ các cầu thủ xứ Nghệ, vì họ cho rằng, pha phạm lỗi nằm ngoài khu vực cấm địa.

Trên chấm luân lưu 11m, Nguyễn Lê Phát đã lập lại thế cân bằng 2-2 cho PVF. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ngày 31/3, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U19 Huế.