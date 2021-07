3 bé gái lạc đường khi đạp xe từ Diễn Châu sang Yên Thành chơi

Chiều 2/7, Thượng úy Nguyễn Cảnh An - Phó Trưởng Công an xã Hợp Thành (Yên Thành) cho biết, trong quá trình tuần tra nắm bắt địa bàn, Công an xã Hợp Thành phát hiện và giúp đỡ 3 cháu bé lạc đường từ huyện Diễn Châu sang huyện Yên Thành, trở về nhà an toàn.

3 cháu bé gồm: Nguyễn Thị Thảo Nhi (SN 2015); Nguyễn Thị Lê Na (SN 2013) và Phạm Thị Trà My (SN 2012) cùng trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.

Các cháu cùng đạp xe đi chơi từ Diễn Châu rồi lạc đến xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Trong lúc các cháu đang hoang mang lo lắng thì được các đồng chí Công an xã Hợp Thành tuần tra ngang qua phát hiện, hỏi thăm và liên hệ người thân đến đón về nhà an toàn.

Các cháu được gia đình đến đón về nhà. Ảnh: Ân Phú

Chị Nguyễn Thị Hường, mẹ của cháu Nguyễn Thị Thảo Nhi cho hay, 3 cháu bé là chị em con dì rủ nhau đạp xe đi chơi, nhưng các cháu đi xa quá nên không nhớ đường về.

Cuối chiều 1/7, gia đình không thấy các con về nhà nên phân công nhau tìm kiếm nhưng không có kết quả, vừa lúc đó thì nhận được điện thoại của Công an xã Hợp Thành báo tin tìm thấy các cháu.

Chị Hường xúc động, cảm ơn lực lượng công an, đồng thời bày tỏ việc gia đình sẽ rút kinh nghiệm trong chăm sóc, quản lý con cái, không để xảy ra sự việc tương tự./.