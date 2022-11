3 'bóng hồng' xinh đẹp và tài năng dẫn tin thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam

Bên cạnh nhan sắc "đỉnh cao", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My và Người đẹp biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu còn thu hút bởi lối dẫn chuyên nghiệp trong các chương trình Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương. Sau cuộc thi, Đỗ Mỹ Linh giành được thành tích to lớn khi đạt giải Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss World 2017. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng vì không sắp xếp được lịch trình cá nhân nên người đẹp gốc Hà Thành đã tạm gác đam mê truyền hình sang một bên, tập trung thực hiện trọng trách của một Hoa hậu.

Sau đó một thời gian, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức tái xuất Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò MC trong chương trình "Ký ức Thể thao" vào cuối năm 2021, tham gia dẫn dắt các chương trình trong mùa SEA Games 31 vừa qua như Toàn cảnh SEA Games, Nhật ký SEA Games...

Đỗ Mỹ Linh từng bày tỏ: “Sau 1 thời gian tạm ngưng công việc ở Đài do không sắp xếp được thời gian, Linh lại có cơ duyên được quay trở lại làm người dẫn chương trình cho ban thể thao. Bản thân Linh luôn rất yêu thích và đam mê với công việc này và cảm thấy đây là một môi trường rất phù hợp với mình. Linh xác định sẽ ổn định công việc và theo đuổi công việc này lâu dài, chứ không phải chỉ đi dẫn để làm hình ảnh nên mình đã dành thời gian đầu tư rất nghiêm túc và học hỏi thật kỹ trước khi lên sóng".

Với nhan sắc xinh đẹp, Đỗ Mỹ Linh cũng là “làn gió mới” tại Đài Truyền hình nơi mình làm việc. Cô cho biết: “Các anh trong ban thể thao vẫn hay nói đùa rằng Linh là "bản hợp đồng bom tấn" của ban. Vì bình thường ban thể thao rất ít nữ, đặc biệt là phòng tin tức thì chỉ có mình Linh là nữ. Chính vì thế mình được các anh trong ban nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo rất tận tình trong thời gian đầu bỡ ngỡ. Mọi người ai cũng vui vẻ hỗ trợ Linh”.

Là "tay ngang" trong nghề, là một gương mặt hoàn toàn mới ở lĩnh vực thể thao nên nàng hậu cũng có những áp lực nhất định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã vượt qua áp lực khi xử lý lịch trình dày đặc và thể hiện khá tốt nhiệm vụ của mình.

Á hậu Huyền My

Huyền My - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn giữ sức hút đặc biệt trong lòng người hâm mộ dù đã đăng quang được 8 năm. Trong suốt thời gian qua, nàng hậu đình đám chinh phục dân tình bằng sự nỗ lực, cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu. Mặc dù theo học ngành thời trang nhưng Huyền My có đam mê đặc biệt với nghề MC, cô từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, chương trình bình luận thể thao,... đều để lại ấn tượng tốt đẹp.

Cho đến hồi tháng 8/2021, Huyền My xác nhận, cô chính thức lấn sân sang lĩnh vực mới - MC Thể thao của chương trình My Club. Theo đó, Á hậu Việt Nam 2014 cho biết, cô có hơn hai tháng chuẩn bị cho màn ra mắt này. Suốt thời gian đó, cô chăm chỉ luyện tập cùng biên tập viên Bá Phú và được anh chỉ bảo rất tận tình.

Nói về quyết định trở thành MC thể thao, Huyền My kể: "Ngay từ nhỏ cô đã có tình yêu to lớn với thể thao. My học wushu từ cấp một, đến cấp hai thì học bơi lội và lớn lên thì chăm tập golf. Bên cạnh đó, My cũng sớm được bố truyền cho niềm đam mê bóng đá. Bố của My là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công và My cũng thường xuyên cùng bố tới tham dự các trận đấu quan trọng. My nghĩ rằng sự hiểu biết về bóng đá, thể thao của mình cũng đã phần nào được khẳng định khi My thường xuyên được mời tham gia các buổi bình luận trận đấu trên truyền hình. Tất nhiên, thời gian tới My sẽ phải chăm chỉ trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để có thể thật tự tin khi lên sóng".

Huyền My thừa nhận, trong buổi ghi hình đầu tiên, cô đã gặp khó về trang phục. Phong cách trong tủ quần áo của cô chủ yếu là sexy hoặc thiên về cá tính. Chính vì vậy để tìm được một trang phục phù hợp là vấn đề nan giải. Càng khó khăn hơn nữa khi giai đoạn này dịch bệnh đang căng thẳng nên người đẹp cũng không thể tìm tới sự trợ giúp của các nhà thiết kế.

Tuy nhiên, sau tất cả, công việc mới khiến Huyền My rất hào hứng, phấn khởi. Cô được gia đình, bạn bè, người hâm mộ chúc mừng và động viên rất nhiều khi chính thức ra mắt.

Người đẹp biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu

Bảo Châu sinh năm 2000. Cô gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng lối dẫn dắt lưu loát khi làm MC của một số chương trình thể thao tại VTV. Được biết thêm, trước khi trở thành người nhà đài, Bảo Châu từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 và giành được danh hiệu "Người đẹp biển" cũng như lọt vào top 10 chung cuộc.

Bên cạnh lối dẫn dắt lưu loát, chuyên nghiệp thì nhan sắc của Bảo Châu cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm của mọi người. Cô sở hữu gương mặt thanh thoát, xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Đặc biệt, nụ cười tươi rạng rỡ được xem là điểm cộng của Bảo Châu khi xuất hiện trước ống kính.

Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Bảo Châu đã không tham gia một chương trình nào khác mà đã tập trung vào việc học để trở thành MC của Đài truyền hình Việt Nam. Nữ MC sở hữu giọng nói ngọt ngào, lối dẫn dắt lưu loát, chuyên nghiệp nên đã tạo nên sự thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ngoài ra người đẹp cũng đã gây chú ý với khi xuất hiện trong những sân cỏ V-League, SEA Games, cuộc đua xe đạp truyền hình… Và trong mùa World Cup diễn ra trên đất Qatar, Bảo Châu đã được đài truyền hình VTV chọn làm MC chính trong chương trình nóng cùng World Cup 2022. Đây có thể là một bước tiền mới trong sự nghiệp của người đẹp./.