Xã hội 3 tác giả người Nghệ An đạt Giải thưởng Sách quốc gia năm 2024 Giải thưởng Sách Quốc gia là phần thưởng xứng đáng cho hành trình sáng tạo của các tác giả, dịch giả, sự nỗ lực của các nhà xuất bản, đơn vị liên kết. Năm nay, trong số 58 bộ sách, cuốn sách xuất sắc được trao giải, các tác giả của Nghệ An vinh dự có 3 giải được trao với 1 giải A, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Tối 29/11, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7, năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp Nhà nước được tổ chức hàng năm, trao giải cho những bộ sách, cuốn sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản. Qua đó, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc; thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển đúng định hướng và phù hợp với xu thế hội nhập.

Trong năm 2024, từ hơn 400 tác phẩm được hơn 51 đơn vị xuất bản gửi dự thi, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 58 cuốn sách hay để đề xuất trao giải tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7.

Tác giả Nguyễn Đình Tư, 104 tuổi, được trao giải A Sách Quốc gia 2024. Ảnh: Internet

Theo đó, có 3 giải A thuộc về cuốn sách “Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)” (2 tập, tác giả: Nguyễn Đình Tư); “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa” (tác giả: PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ (Chủ biên); “Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm” (5 tập, Tạp chí Văn nghệ Quân đội).

Ban tổ chức cũng trao 10 giải B, 21 giải C, 21 giải Khuyến khích và 4 giải Sách được bạn đọc yêu thích (có 1 cuốn sách đạt 2 hạng mục giải thưởng) cho các hạng mục: sách chính trị - kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa - văn học và nghệ thuật, sách thiếu nhi.

Trong danh sách các tác giả đạt giải, có 3 tác giả người Nghệ An.

Người đặc biệt trong các tác giả đạt giải đó là ông Nguyễn Đình Tư, 104 tuổi, nhận giải A Sách Quốc gia với 2 tập sách “Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử". Đây là hai tập sách thể hiện một cách đầy đủ các giai đoạn phát triển của TP Hồ Chí Minh từ ngày khởi thủy năm 1698 đến năm 2020, bao quát nhiều lĩnh vực, khía cạnh. Để ra mắt cuốn sách này, hơn 20 năm qua, ông dồn tâm sức đi khắp các thư viện, Trung tâm lưu trữ Quốc gia 2 ở Thành Hồ Chí Minh để tập hợp tài liệu cho tác phẩm.

Tác giả Phạm Xuân Cần và bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Nghệ An tại Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia. Ảnh: NXBNA

Tác giả Nguyễn Đình Tư, quê gốc ở huyện Thanh Chương và nay đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng ra nhiều bộ sách, tiểu thuyết lịch sử như “Loạn 12 sứ quân”, “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)”. Trước đó, ông từng nhận giải A Sách hay tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2018, khi ông 97 tuổi với tác phẩm “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)”.

Người thứ 2 của Nghệ An đạt giải C tại lễ trao giải là ông Phạm Xuân Cần với cuốn sách “Tìm dấu Vinh xưa" do Nhà xuất bản Nghệ An phát hành. Cuốn sách đã tái hiện diện mạo đô thị và con người Vinh thời thuộc địa. Ông Phạm Xuân Cần quê ở huyện Yên Thành. Trước khi là một tác giả có “duyên” với sách, ông từng là Phó Bí thư Thành ủy Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.

Tác giả Nguyễn Cảnh Bình ký tặng tác phẩm “Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều”. Ảnh: Facebook nhân vật

Một tác giả khác người Nghệ An cũng đạt giải Khuyến khích tại lễ trao giải năm nay đó là ông Nguyễn Cảnh Bình với cuốn sách “Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều”. Cuốn sách kể về toàn bộ quá trình học tập, trưởng thành và phát triển của bản thân ông. Những thành công, thất bại trên đường đời, những mong muốn và kế hoạch tiếp theo của ông cho sự nghiệp và cuộc đời...

Ông Nguyễn Cảnh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Alpha Books và Omega. Ông cũng là Giám đốc Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam, đồng thời là người sáng lập Chương trình Đào tạo lãnh đạo Trẻ ABG. Ông lớn lên tại Hà Nội nhưng quê gốc ở huyện Đô Lương./.