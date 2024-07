Thể thao 31 cầu thủ tham gia Cúp Báo Nghệ An trúng tuyển vào Sông Lam Nghệ An Trong danh sách 25 cầu thủ nhi đồng trúng tuyển vào Sông Lam Nghệ An có đến 20 cầu thủ từng tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ngoài ra, 11 cầu thủ thiếu niên dự Cúp Báo Nghệ An năm nay cũng được câu lạc bộ này ký hợp đồng bổ sung vào đội U12.

Các cầu thủ thiếu niên tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2024 thực hiện thi tuyển tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Sau Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2024, Sông Lam Nghệ An chọn lựa được 30 cầu thủ thuộc lứa tuổi U12 để tiến hành tổ chức thi tuyển. Sau 5 ngày tiến hành sát hạch, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã chọn ra được 11 cầu thủ để bổ sung vào đội U12 Sông Lam Nghệ An.

Song song với việc tuyển chọn nhân sự mới cho U12, trung tâm cũng tiến hành thanh lọc một số cầu thủ thuộc đội này mà chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, cũng như thể hình. Sau khi kiện toàn lại đội bóng, U12 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào tập luyện để chuẩn bị cho Giải Thiếu niên toàn quốc năm 2025.

20 cầu thủ tham gia Cúp Báo Nghệ An trúng tuyển vào đội U10 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Đạo

DANH SÁCH VĐV U12 TUYỂN CHỌN TRÚNG TUYỂN THÁNG 6 NĂM 2024

HLV TRƯỞNG: LÊ KỲ PHƯƠNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

QUÊ QUÁN

1

LƯƠNG VĂN THẾ ANH

2012

YÊN THÀNH

2

LÊ QUANG KHỞI

2012

HOÀNG MAI

3

CAO TIẾN HIẾU

2012

DIỄN CHÂU

4

HOÀNG CÔNG TRIỀU

2012

YÊN THÀNH

5

HỒ TIẾN SÁP

2012

QUỲNH LƯU

6

LÔ NGUYỄN QUANG ĐĂNG

2012

QUỲ CHÂU

7

PHAN THANH PHONG

2012

QUỲ HỢP

8

NGUYỄN VIỆT DŨNG

2012

NAM ĐÀN

9

NGUYỄN ĐỨC ĐÔ

2012

NAM ĐÀN

10

BẠCH CAO DŨNG

2012

NGHI LỘC

11

NGUYỄN THIỆN NHÂN

2012

YÊN THÀNH



Bên cạnh tuyển chọn bổ sung cho đội U12, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cũng tiến hành tổ chức thi tuyển để thành lập lớp U10. Sau quá trình sát hạch 20 cầu thủ nhi đồng từng tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2024 đã trúng tuyển và được trung tâm ký hợp đồng.

Ngoài ra, lò đào tạo bóng đá trẻ cũng chọn lựa thêm 5 cầu thủ có tố chất nổi trội từ các địa phương mà không tham gia Cúp Báo. Như vậy, Đội U10 Sông Lam Nghệ An được thành lập với 25 cầu thủ, trong đó, có 20 cầu thủ đã trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An năm 2024.

STT Họ tên Quê quán Năm sinh 1 Nguyễn Đình Bảo Thanh Cửa Lò 2014 2 Thái Đình Trọng Đô Lương 2014 3 Lê Văn Trọng Đô Lương 2014 4 Lê Dương An Hoàng Mai 2014 5 Đậu Duy Quốc Việt Hoàng Mai 2014 6 Trương Hoàng Hùng Hoàng Mai 2014 7 Nguyễn Duy Khánh Nghĩa Đàn 2014 8 Nguyễn Đình Mạnh Quỳnh Lưu 2014 9 Lê Đình Tài Quỳnh Lưu 2014 10 Lê Đình Khoa Quỳnh Lưu 2014 11 Mai Hải Phong SLNA 1 2014 12 Phạm Quang Vinh TP Vinh 2014 13 Nguyễn Đức Phong TP Vinh 2014 14 Ngô Gia Huy TP Vinh 2014 15 Phan Bảo Duy Yên Thành 2014 16 Nguyễn Đình Việt Yên Thành 2014 17 Đinh Quốc Linh Yên Thành 2014 18 Nguyễn Gia Hưng Nghi Lộc 2014 19 Nguyễn Văn Đạt Yên Thành 2014 20 Vy Xuân Huy TP Vinh 2 2014 21 Lê Văn Tới Nam Đàn 2014 22 Cao Hoàng Nhật Quỳ Hợp 2014 23 Bùi Nhật Duy Quỳ Hợp 2014 24 Phan Doãn Trí Yên Thành 2014 25 Nguyễn Văn Nhật Thành Tân Kỳ 2014

Ít ngày tới, Đội U10 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào tập luyện để chuẩn bị cho Giải U11 Quốc gia 2025.