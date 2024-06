Thể thao 70 cầu thủ nhí tham gia Cúp Báo Nghệ An lọt vào tầm ngắm các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An Sau khi kết thúc vòng đấu bảng Giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, 70 cầu thủ thuộc lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An.

Nhiều cầu thủ có tài năng được phát hiện tại Giải Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024 do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức.

Giải diễn ra không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ vào mỗi dịp hè về mà còn là nơi phát hiện những nhân tài cho bóng đá tỉnh nhà.

Nhằm không bỏ sót các tài năng, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đã thành lập ra Hội đồng tuyển chọn vận động viên. Hội đồng này sẽ được chia thành 2 tổ. Mỗi tổ gồm 3 huấn luyện viên, hoạt động độc lập để tuyển chọn các cầu thủ thuộc sân chơi U10 và U12.

Nhiều cầu thủ thuộc lứa tuổi nhi đồng sớm bộc lộ tài năng tại Giải Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tại giải năm nay, có 14 đội bóng thuộc lứa tuổi Thiếu niên và 18 đội bóng thuộc lứa tuổi Nhi đồng. Trải qua các trận vòng bảng, 31 cầu thủ thuộc lứa tuổi Thiếu niên và 39 cầu thủ thuộc lứa tuổi Nhi đồng đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An.

Sau khi kết thúc giải, dự kiến vào ngày 20/6 tới đây, 70 cầu thủ này sẽ được mời về tập trung 5 ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Các em sẽ được thi tuyển lại một lần nữa, nếu trúng tuyển các em sẽ được câu lạc bộ ký hợp đồng bổ sung vào đội U10 và U12 Sông Lam Nghệ An.

Dự kiến Sông Lam Nghệ An sẽ chọn khoảng trên 20 vận động viên cho lớp U10 và gần 20 em cho lớp U12. Các đội U10 và U12 sẽ bước vào tập luyện để chuẩn bị cho Giải U11 và U13 Quốc gia năm 2025.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đánh giá cao năng lực của các vận động viên tại Giải Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Chung Lê

Đánh giá về chất lượng cầu thủ tham gia giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho hay: “Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn rất cao. Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải cũng đã làm rất chặt chẽ ở khâu kiểm tra nhân sự nên không còn tình trạng gian lận tuổi. Đến thời điểm hiện tại, không có đội bóng nào phàn nàn về cầu thủ quá tuổi, cầu thủ già trước tuổi... Cũng qua theo dõi, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều cầu thủ có tài năng xuất chúng. Đây sẽ là nguồn vận động viên chất lượng để Sông Lam Nghệ An bổ sung vào lớp U10 và U12 tham gia Giải Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc được tổ chức vào năm 2025”.

Hiện tại, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đang đi đến những trận đấu thuộc vòng tứ kết. Trận chung kết và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào chiều 13/6 tới./.