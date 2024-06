Thể thao Cúp Báo Nghệ An mở ra chân trời mới để ước mơ của trẻ em bay xa Sau 1 tuần tranh tài sôi động, kịch tính, trái bóng tròn của Giải Bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 đã lăn về đích trong niềm vui. Giải đấu năm nay đã thực sự thành công như mong đợi từ khâu tổ chức đến chất lượng chuyên môn và để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Thành công tốt đẹp trên nhiều mặt

Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao , Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức đã bế mạc...

Giải năm nay có sự góp mặt của 32 đội bóng (14 đội thiếu niên, 18 đội nhi đồng) đến từ 21 huyện, thành phố, thị xã; với sự tham dự 412 vận động viên. Trong khuôn khổ giải đã diễn ra 64 trận bóng, bao gồm 39 trận ở lứa tuổi nhi đồng và 25 trận lứa tuổi thiếu niên.

Các cầu thủ, Ban Huấn luyện đội Nhi đồng thị xã Hoàng Mai và người hâm mộ vui mừng với chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Nguyễn Đạo

Có thể nói, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 đã thành công tốt đẹp trên nhiều mặt. Về công tác tổ chức, giải diễn ra quy mô, bề thế. Sân bãi thi đấu đúng chuẩn. Công tác nhân sự được đảm bảo tốt. Các cầu thủ tham dự đều đúng người, đúng tuổi; có thể chất lý tưởng.

Dưới sự điều hành của đội ngũ trọng tài đẳng cấp FIFA, quốc gia, giàu kinh nghiệm, các trận đấu đều diễn ra công bằng, khách quan… Trong những ngày diễn ra giải đấu, ban tổ chức không ghi nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến công tác nhân sự, thi đấu.

Công tác truyền thông về giải đấu được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và kênh truyền hình thương hiệu mạnh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Play). Việc sản xuất và phân phối nội dung đã được nâng lên tầm cao mới, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Hàng trăm clip highlight bàn thắng đẹp và tin, bài, chùm ảnh về các trận đấu, bàn thắng đẹp, dày dặn những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ được đăng tải... đã thu hút hàng triệu lượt xem, lượt tiếp cận và truy cập trên các ấn phẩm, nền tảng số của Báo Nghệ An, kênh truyền hình FPT Play. Bên cạnh đó, đông đảo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự, cổ vũ, đưa tin và cập nhật về giải.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày một cao. Ảnh: Nguyễn Đạo

Về với giải đấu, các đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Các cầu thủ bước vào giải với tinh thần quyết thắng. Cầu thủ nhí đều có kỹ thuật, khả năng xử lý bóng, tư duy chiến thuật tốt; nỗ lực thi đấu hết mình cống hiến cho khán giả những giây phút sôi nổi, hào hứng. Các trận đấu diễn ra kịch tính với nhiều bàn thắng đẹp. Theo thống kê, trong suốt mùa giải đã có 272 bàn thắng được ghi, bình quân là 4,3 bàn/trận.

Mùa giải năm nay, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ thực sự thích thú với những màn trình diễn của các đội bóng vùng cao Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu... Nếu như 2 đội thiếu niên Quế Phong, Quỳ Châu đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vào đến vòng tứ kết thì đội nhi đồng Tương Dương còn làm được nhiều hơn thế khi giành Huy chương Đồng đầu tiên trong 26 năm tham gia giải. Đội nhi đồng Tương Dương đã thực sự để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.

Bên cạnh những đội bóng mới nổi, tạo nên bất ngờ thú vị thì những đội bóng giàu truyền thống đến từ Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, thành phố Vinh, Quỳ Hợp vẫn thể hiện được sức mạnh. Những trận đấu ở giải đã cho thấy, chất lượng chuyên môn của các đội ngày càng cao, đồng đều, không còn thể hiện nhiều sự chênh lệch về trình độ.

Nhi đồng Hoàng Mai và chiếc Cúp vô địch Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đánh giá về chất lượng cầu thủ tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho hay: “Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn rất cao. Qua theo dõi, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều cầu thủ có tài năng. Đây sẽ là nguồn vận động viên chất lượng để Sông Lam Nghệ An bổ sung vào lớp U10 và U12 tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng toàn quốc được tổ chức vào năm 2025”.

Mùa giải năm nay càng cho thấy, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã không còn là một giải thể thao đơn thuần mà là một sân chơi, một bậc thang mở ra một chân trời mới, rộng hơn, cao hơn để những ước mơ trẻ thơ được bay xa. Qua theo dõi các trận đấu tại mùa giải năm nay, các huấn luyện viên Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đã tuyển chọn được 73 cầu thủ (42 cầu thủ nhi đồng và 31 cầu thủ thiếu niên) để mời các cầu thủ này về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tập huấn, thi tuyển. Dự kiến, trung tâm sẽ chọn, ký hợp đồng khoảng trên 20 vận động viên cho lớp U10 và gần 20 vận động viên cho lớp U12.

Nhiều ấn tượng đẹp, đáng nhớ

Các cổ động viên cao tuổi theo đội bóng nhí về với giải. Ảnh: Nguyễn Đạo

Mùa giải 2024 kết thúc với rất nhiều ấn tượng đẹp, đáng nhớ. Phải kể đến là sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương. Trước giải, nhiều địa phương tổ chức được giải đấu từ cấp xã đến cấp huyện để tuyển chọn nhân sự tham gia giải, tạo động lực cho các phong trào thể thao quần chúng phát triển.

Trong quá trình diễn ra giải đấu, Cúp Báo Nghệ An luôn nhận được sự hiện diện của lãnh đạo từ cấp tỉnh đến huyện, thành, thị cũng như các nhà tài trợ đến theo dõi và cổ vũ, có những phần thưởng khích lệ kịp thời khi các cháu đạt thành tích cao cũng như động viên các cháu khi không giành được chiến thắng; điển hình như lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Tương Dương, Quỳ Hợp… Có những lãnh đạo địa phương không thể về thành phố Vinh theo dõi các trận đấu của giải, đã theo dõi trận đấu qua các nền tảng số của Báo Nghệ An và chia sẻ trận đấu qua trang cá nhân của mình, để đông đảo người hâm mộ bóng đá địa phương mình được theo dõi giải.

Ông Hà Huy Nhâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp nhận xét: “Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là một sân chơi bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Giải thực sự là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”; thúc đẩy phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” nói chung và phong trào tập luyện nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, phát triển tố chất bóng đá nói riêng. Giải đấu nhận được sự quan tâm lớn của các cấp, ngành, người dân. Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 thực sự rất chất lượng”.

Các cổ động viên về từ huyện Quỳnh Lưu cổ vũ cho đội bóng huyện nhà. Ảnh: Đức Anh

Trong suốt quá trình diễn ra giải, những cổ động viên, khán giả nhiệt thành với bóng đá trẻ đã luôn theo sát các trận đấu. Tiếng trống, tiếng kèn đã tạo nên không khí lễ hội sôi động. Các cổ động viên các đội như Diễn Châu, thành phố Vinh với màu cờ sắc áo đỏ rực, cùng băng rôn, khẩu hiệu đã tạo nên những hình ảnh rất đẹp trên khán đài...

Có rất nhiều cổ động viên không quản ngại đường sá xa xôi, từ Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, thị xã Hoàng Mai, Tân Kỳ về với giải đấu... Họ đã tạm gác mọi công việc để đi theo ủng hộ các đội bóng suốt cả tuần trời. Thậm chí như gia đình cầu thủ Đậu Hoàng Bách Nhân (đội Thiếu niên Quỳ Châu) có 6 người thì cả 6 đều xuống Vinh để đi xem bóng đá.

Rồi rất nhiều câu chuyện cảm động về phụ huynh của các cầu thủ nhí, như bà ngoại của cầu thủ Lô Cường Tráng (đội Thiếu niên Quế Phong) đã bán 3 tạ lúa để theo đội xuống Vinh cổ vũ cho cháu; bà ngoại của thủ môn Phạm Hoàng Gia Bảo (đội Thiếu niên thành phố Vinh) năm nay đã 84 tuổi vẫn tự bắt xe ôm để đến xem tất cả các trận có cháu của mình thi đấu, dù mưa hay nắng.

Cuộc tranh tài nào cũng có thắng, thua. Song ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An không có người thất bại. Bởi lẽ, ở tất cả những trận đấu, các cầu thủ nhí đều đã cố gắng hết sức, thể hiện đầy đủ khát vọng ý chí vươn lên và nỗ lực vượt qua chính mình.

Các cổ động viên đã rất xúc động khi biết rằng, Lô Quốc Đức – cầu thủ nhỏ nhất của đội Nhi đồng Tương Dương do nhiều lần bị đối thủ va chạm dẫn đến chấn thương, nhưng tinh thần thi đấu của em rất quật cường. Sau khi biết mình bị bong gân, dù đau, Quốc Đức vẫn tiếp tục tham gia thi đấu với nỗ lực cao nhất...

Một lần thi đấu chính là một lần các cầu thủ được tôi luyện và có những bài học cho riêng bản thân. Kinh nghiệm ở giải sẽ giúp các cầu thủ ngày càng lớn lên cả về mặt thể chất lẫn tinh thần thể thao.

Màn pháo hoa mừng chiến thắng của đội Thiếu niên Quỳnh Lưu lần thứ 2 liên tiếp vô địch Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26. Ảnh: Nguyễn Đạo

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An không những đã tạo ra những bữa tiệc bóng đá với nhiều kịch tính, hấp dẫn; mà còn mở ra một sân chơi, một trường học. Ở đây, các cầu thủ nhí được giao lưu học hỏi theo tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết, và trong thể thao luôn có thắng, có thua nhưng đôi khi thắng, thua không phải là tất cả...

Ở giải năm nay, ban tổ chức đã trao tặng danh hiệu và các phần quà cho 161 cầu thủ học giỏi, đá bóng hay. Đây cũng là một con số rất ấn tượng: số cầu thủ học giỏi, đá bóng hay cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An trao tặng kinh phí học tập cho 21 em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 42 triệu đồng.

Cầu thủ Phan Văn Bảo Quốc (đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai) chia sẻ: “Cháu rất vui, tự hào được đại diện cho các bạn thiếu niên ở thị xã về tham dự giải, được nhận quà. Cháu học được nhiều điều mới, lạ. Thời gian tới cháu sẽ quyết tâm học thật tốt, đá bóng thật hay để được tặng quà, được tham gia những giải bóng đá tương tự, được đi nhiều nơi”.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 đã khép lại, nhưng chắc chắn rằng, những hình ảnh đẹp, giá trị của giải còn mãi lan tỏa.

Giải đấu chỉ là một chặng nhỏ của hành trình dài của các cầu thủ nhí. Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải đã bày tỏ mong muốn các cháu tiếp tục mang theo tinh thần “học giỏi, đá bóng hay” của giải trong chặng đường phát triển sắp tới; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác của các đơn vị, cá nhân để giải ngày càng được tổ chức tốt hơn, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong những ngày Hè, qua đó, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển thể chất, tinh thần trẻ em.