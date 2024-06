Thể thao Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, chiều 13/6, tại sân vận động Vinh đã diễn ra Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024.

Tham dự Lễ Bế mạc, về phía khách mời Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương; Đỗ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía Ban Tổ chức, có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức giải: Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An; Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ; các nhà tài trợ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; cùng đông đảo cổ động viên, người hâm mộ tỉnh nhà...

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh dự lễ bế mạc. Ảnh: Đức Anh

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu thường niên nằm trong chương trình thi đấu hàng năm của tỉnh do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An phối hợp tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy chương Vàng cho các cầu thủ Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích, động viên các em tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, phát triển tố chất; phát hiện, đào tạo nhân tài bóng đá cho tỉnh nhà và đất nước.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 6/6/2024 đến ngày 13/6/2024 với sự tham gia của 32 đội bóng (14 đội Thiếu niên, 18 đội Nhi đồng) đến từ 21 huyện, thành, thị, gồm 412 vận động viên.

Trao Cúp và huy chương Vàng cho các cầu thủ đội Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Trao Cúp vàng cho đội Nhi đồng Hoàng Mai và Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Màn pháo hoa mừng chiến thắng của đội Thiếu niên Quỳnh Lưu lần thứ 2 liên tiếp vô địch Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26. Ảnh: Nguyễn Đạo

Năm nay, Ban Tổ chức đã trao tặng danh hiệu Cầu thủ học giỏi, đá bóng hay cho 161 vận động viên. Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ kinh phí học tập cho 21 vận động viên là học sinh nghèo vượt khó.

Trao Cúp cho hai đội Vô địch ở lứa tuổi Thiếu niên và Nhi đồng. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trao Huy chương Bạc cho Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh

Trao giải Nhì cho 2 đội Thiếu niên TP Vinh và Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh

Trao Huy chương Đồng cho đội Thiếu niên Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh

Trao Huy chương Đồng cho đội Thiếu niên Thanh Chương. Ảnh: Đức Anh

Sau hơn 1 tuần thi đấu sôi nổi, đã có 64 trận đấu được diễn ra, bao gồm 39 trận ở lứa tuổi Nhi đồng và 25 trận lứa tuổi Thiếu niên, với tổng số 272 bàn thắng, trong đó có 156 bàn thắng ở lứa tuổi Nhi đồng và 116 bàn thắng ở lứa tuổi Thiếu niên.

Trao đồng Giải Ba cho 2 đội Thiếu niên Thanh Chương và Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh

Công tác truyền thông về giải đấu được thực hiện một cách bài bản, kịp thời và chuyên nghiệp trên nhiều nền tảng. Báo Nghệ An đã truyền hình trực tiếp 37 trận bóng ở cả hai lứa tuổi, các buổi lễ bốc thăm chia bảng, khai mạc và bế mạc, trao giải. Cùng với đó là 63 video clip highlight các trận đấu, các bàn thắng đẹp và gần 250 tin, bài, chùm ảnh về các trận đấu, những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ trên các ấn phẩm và các nền tảng của Báo Nghệ An, thu hút số lượng lớn lượt xem, lượt tiếp cận và chia sẻ trên các nền tảng. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cũng tham dự và đưa tin, cập nhật về giải,…

Trao Huy chương Đồng cho đội Nhi đồng Tương Dương. Ảnh: Đức Anh

Trao đồng Giải Ba cho 2 đội Nhi đồng Tương Dương và Nhi đồng Hưng Nguyên. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi Lễ Bế mạc, ở lứa tuổi Nhi đồng, Ban tổ chức đã trao Cúp, Huy chương Vàng cho đội bóng Nhi đồng Hoàng Mai; trao Huy chương Bạc cho đội Nhi đồng Quỳ Hợp và Huy chương Đồng cho 2 đội Nhi đồng Tương Dương và Nhi đồng Hưng Nguyên.

Trao giải Phong cách cho đội Nhi đồng Yên Thành và Thiếu niên Quế Phong. Ảnh: Đức Anh

Ở lứa tuổi Thiếu niên, Cúp và Huy chương Vàng đã được trao cho Thiếu niên Quỳnh Lưu; Thiếu niên thành phố Vinh đoạt Huy chương Bạc và 2 đội Thiếu niên Thanh Chương và Thiếu niên Quỳ Hợp đoạt Huy chương Đồng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao giải Cầu thủ xuất sắc cho em Đậu Duy Quốc Việt (Nhi đồng Hoàng Mai), Nguyễn Chí Công (Thiếu niên Quỳnh Lưu); giải Thủ môn xuất sắc cho em Bùi Nhật Duy (Nhi đồng Quỳ Hợp), Phạm Hoàng Gia Bảo (Thiếu niên thành phố Vinh). Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất được trao cho Nguyễn Ngọc Hải Đăng (Nhi đồng Thái Hoà), Nguyễn Văn Nhật Thành (Nhi đồng Tân Kỳ), cùng ghi được 8 bàn và Nguyễn Chí Công (Thiếu niên Quỳnh Lưu), ghi được 6 bàn.

Trao giải cho các cầu thủ xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất. Ảnh: Nguyễn Đạo

Ngoài ra, hai đội Thiếu niên Quế Phong và Nhi đồng Yên Thành cũng đã đoạt giải Phong cách./