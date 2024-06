Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là những người không thể thiếu, lan toả giải đấu đến người dân trên tất cả các nền tảng truyền thông. Ảnh: Xuân Thuỷ Không chỉ lan toả những thông tin về giải, lực lượng truyền thông, báo chí còn là nhân tố quan trọng kết nối các cầu thủ với khán giả. Ảnh: Xuân Thuỷ Bên lề sân cỏ là những phóng viên liên tục cập nhật, tổ trọng tài điều hành trận đấu, tổ y tế đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, lực lượng an ninh giữ trật tự cho giải... Ảnh: Diệp Thanh Đồng hành với giải còn có những nhiếp ảnh gia, tình nguyện ghi lại những khoảnh khắc đẹp của giải. Trong ảnh là nhiếp ảnh gia Xuân Thuỷ - người đã chụp và tặng các cầu thủ nhí những bức hình đẹp. Ảnh: Diệp Thanh Không thể không nhắc đến những trọng tài công tâm đã góp phần làm nên một mùa giải ý nghĩa, công bằng, minh bạch. Ảnh: Diệp Thanh Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thuộc Tổ y tế Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã đồng hành với ban tổ chức, chăm sóc sức khoẻ cho các cầu thủ. Ảnh: Đức Anh Sự tận tâm, trách nhiệm, kịp thời của Tổ y tế là một yếu tố quan trọng làm nên sự chuyên nghiệp của Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh Các chiến sĩ công an thuộc Tổ an ninh giữ cho giải đấu diễn ra một cách an toàn, trật tự nhất. Ảnh: Xuân Thuỷ Những bình luận viên nhiệt tình, tâm huyết đóng vai trò quan trọng trong những trận tường thuật trực tiếp. Ảnh: Diệp Thanh Và không thể không kể đến những người lao công, bảo vệ lặng lẽ dọn dẹp, chuẩn bị, đảm bảo môi trường sạch sẽ cho mỗi trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

