Thể thao Hiện thực hóa giấc mơ sân cỏ từ Cúp Báo Nghệ An Những danh hiệu như cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc của giải sẽ tiếp thêm động lực, để các cầu thủ nhí hiện thực hóa giấc mơ sân cỏ chuyên nghiệp…

Đậu Duy Quốc Việt – “linh hồn” của đội bóng nhí Hoàng Mai

Đậu Duy Quốc Việt - Linh hồn của đội bóng Nhi đồng Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Đạo

Gặp Quốc Việt sau khi Nhi đồng thị xã Hoàng Mai lên ngôi vô địch, ngoài sân cỏ, em khá trầm tính, ít nói và có phần rụt rè. Thế nhưng, trên sân, trong các trận đấu, Quốc Việt lại “biến hóa” thành một người hoàn toàn khác: Xông xáo, nhanh nhẹn, lăn xả và có sức bền.

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Quỳnh Liên, Quốc Việt được bồi đắp tình yêu thể thao khi có bố là cầu thủ bóng đá của xóm, xã; mẹ là vận động viên bóng chuyền; anh trai cũng rất đam mê bóng đá. Trước khi đến với giải đấu này, Quốc Việt từng là thành viên của đội bóng thị xã Hoàng Mai giành giải Nhất Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh; tham gia nhiều giải bóng đá phong trào do địa phương tổ chức. Được lựa chọn vào đội tuyển Nhi đồng thị xã Hoàng Mai tham gia giải đấu này, Quốc Việt rất tự tin và bản lĩnh.

Lối chơi sắc sảo, đa dạng của Quốc Việt khiến người hâm mộ rất ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong các trận đấu, Quốc Việt đã có 4 bàn thắng “mở đường” giúp đội nhà tiến đến đỉnh vinh quang. Không những vậy, Quốc Việt còn là cầu thủ có những đường chuyền đẹp mắt, những pha đi bóng chính xác, tạo cơ hội cho các cầu thủ khác của đội nhà ghi bàn. Trong những tình huống cần thiết, tiền đạo này lùi về làm hậu vệ, bọc lót cho đồng đội, tạo thành “bức tường chắn” vững chắc cho đội nhà.

HLV Hồ Hữu Tiến đánh giá rất cao về học trò của mình: “Quốc Việt chơi được hầu hết tất cả các vị trí. Em được xem là “linh hồn” của đội bóng nhí Hoàng Mai khi có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng; tạo được cảm hứng thi đấu cho đồng đội bằng những đường kiến tạo chuẩn chỉnh và sự lăn xả trong thi đấu”.

Với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc” của mùa giải năm nay, Quốc Việt xem đó là món quà mà em gửi đến người bố Đậu Duy Hưng hàng ngày chở em lên trung tâm thị xã tập luyện; đồng hành chăm lo cho em miếng ăn, giấc ngủ trong suốt mùa giải. Và đặc biệt, trong trận chung kết vừa qua, cả gia đình, họ hàng đã thuê chuyến xe 16 chỗ vượt đường xa, nắng nóng vào cổ vũ cho em.

Quốc Việt cùng gia đình, họ hàng, làng xóm ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Phúc

“Đón nhận danh hiệu này, em rất xúc động và biết ơn. Niềm vui này em xin gửi đến bố mẹ người đã vất vả vì em; là món quà em muốn gửi đến người thầy HLV Hồ Hữu Tiến đã dìu dắt, hướng dẫn cho em; là lòng biết ơn đối với ông bà, cô dì, chú bác đã động viên, tiếp sức cho em”.

Được biết, Quốc Việt cũng đã lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc mùa giải này sẽ là bước đệm, chắp cánh ước mơ cho em đến với sân cỏ chuyên nghiệp trong tương lai…

Bùi Nhật Duy - Người “gác đền” xuất sắc của Nhi đồng Quỳ Hợp

Hành trình đến với ngôi Á quân của mùa giải năm nay, Nhi đồng Quỳ Hợp chỉ để lọt lưới 7 bàn sau 7 trận đấu. Điều này, có sự đóng góp không nhỏ của số 1, Bùi Nhật Duy, thủ thành xuất sắc của Nhi đồng Quỳ Hợp.

"Găng tay vàng" của mùa giải 2024 - Bùi Nhật Duy, Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Nguyễn Đạo

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ kinh doanh nhỏ ở xã Đồng Hợp, dù bận rộn với công việc song bố mẹ vẫn rất tạo điều kiện cho Nhật Duy tham gia lớp nghiệp dư của CLB Sông Lam Nghệ An được tổ chức tại huyện Quỳ Hợp. Tham gia đội tuyển Nhi đồng Quỳ Hợp tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, do nhà xa, bố mẹ của Duy thay phiên nhau chở đi, chở về. Có khi bố mẹ quá bận rộn, Duy lại đi nhờ xe của người khác để không vắng mặt buổi tập nào.

Quá trình tập luyện, Duy cũng rất nghiêm túc và tuân thủ kỷ luật. Anh Phan Hiếu Nghĩa - Huấn luyện viên đội Nhi đồng Quỳ Hợp cho biết: “Lợi thế của Nhật Duy là thể lực tốt, sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phán đoán, bắt bóng chính xác. Do đó, ban huấn luyện chọn em vào vị trí thủ môn. Những gì mà em thể hiện trong các trận đấu vừa qua là quá xuất sắc”.

Thủ môn Nhật Duy (thứ 4 từ phải sang) nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất". Ảnh: Nguyễn Đạo

Ở nhiều trận đấu, thủ thành Nhật Duy đã rất xuất sắc khi cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm mà các cầu thủ đối phương uy hiếp khung thành. Trong nhiều tình huống, vì mải mê tấn công, hăng say với chiến thắng nên hậu vệ Quỳ Hợp dồn lên tấn công, cả khoảng trống mênh mông trước khung thành đã tạo cơ hội cho đối phương phản công nhưng với “lá chắn thép” Nhật Duy đã cản phá thành công các pha bóng nguy hiểm.

Càng vào sâu vòng trong, bản lĩnh của “người gác đền” ở Bùi Nhật Duy càng được chứng tỏ. Thế trận bán kết hay chung kết thì tính chất gay cấn, quyết liệt càng được đẩy lên cao, rất nhiều tình huống bóng nguy hiểm mà đối thủ dội lên khung thành Nhi đồng Quỳ Hợp. Song, với sự xuất sắc của “găng tay vàng” Bùi Nhật Duy, Nhi đồng Quỳ Hợp đã tiến thẳng vào chung kết.

Trong trận đấu tranh ngôi vô địch, thủ thành Nhật Duy đã xuất sắc cản phá các pha bóng của đối phương, liên tục cứu nguy cho đội nhà để bảo toàn tỷ số hoà hòa. Nhưng rất tiếc, trong loạt đấu penalty đầy may rủi, Nhi đồng Quỳ Hợp đã để thua trong tiếc nuối.