378 vận động viên tranh tài tại Giải Điền kinh, bơi các lứa tuổi tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 378 vận động viên đến từ 26 đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tranh tài tại Giải Điền kinh, bơi các lứa tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tham dự giải đấu này có 378 vận động viên đến từ 26 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Xuân Thủy

Ngày 30/6, tại Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Giải Điền kinh, bơi các lứa tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An; Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; đại diện sở ban ngành cấp tỉnh.

Giải được tổ chức với mục đích tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trong dịp Hè về. Khuyến khích các em học sinh, trẻ em tích cực tham gia tập luyện môn điền kinh, bơi, qua đó giúp các em nâng cao sức khỏe, rèn luyện tính kiên trì, nêu cao tinh thần tập luyện thể thao. Bên cạnh đó cũng giúp phát triển môn điền kinh, bơi trong các lứa tuổi, phát hiện những em có năng khiếu để bổ sung vào đội tuyển điền kinh, bơi của tỉnh.

Giải sẽ được tranh tài ở 52 nội dung môn bơi và 22 nội dung môn điền kinh. Ảnh: Xuân Thủy

Tham dự giải đấu này có 378 vận động viên đến từ 26 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 110 vận động viên tham gia môn điền kinh, 268 vận động viên tham gia môn bơi. Giải sẽ được tranh tài ở 52 nội dung môn bơi và 22 nội dung môn điền kinh.

Giải Điền kinh, bơi các lứa tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 2/7.